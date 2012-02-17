〔港报社评〕楼市小阳春其来有自--信报2月17日

农历新年假後,香港楼市明显转趋活跃,一、二手住宅交投都较过年前倍增,其中又以中下价的二手私人住宅成交最为显着.在传媒广泛报道下,不单割价求售的住宅单位被一扫而空,甚至重新出现业主反价和买家追价求货的现象,所谓楼市小阳春局面的而且确已经出现.但香港楼价是否已经见底,另一个大型升浪是否正在酝酿,其实言之尚早,有待观察.楼市在春节长假後出现小阳春,在以往是常见的现象,因为中国人重视农历新年假期,期间大家忙着互相拜年,大部分商业活动停顿,累积的购买力假後一次过释放出来,因而造成小阳春的局面.但历史不会简单重复,今次情况明显不同,因为客观的外在条件出现了重要的变化.

首先是联储局上月议息会议後公布的政策,确定未来三年至2014年,低息环境将会长期持续,置业者不虞加息,买楼成本和投资风险得以确定,增加了实际用家入市的意欲.事实上,以购买一间200万港元以下的中小型单位为例,支付30%首期约60万港元後,以目前平均按揭利息约2.5厘计,分期供楼20年,每期供款只需约5,000余港元,远较现时面积相同的租金水平约7,000余港元便宜,无论自住或投资,都有足够诱因吸引买家入市置业.

去年12月,欧洲央行推出为期三年的长期再融资操作,七国央行今年2月又放宽银行抵押品要求,为金融市场注入相当於逾万亿港元的流动性,实质上就是推出变相量宽措施.有关措施,不单令欧洲各国债息大幅下降,也刺激股市和商品价格上扬,物业作为资产,同样受惠.本月底,欧洲央行将会推出第二轮LTRO,规模同样超逾万亿港元,而英国和日本近期已分别将量宽措施加码500亿英镑和10万亿日圆,加上美国联储局部分成员已明示今年中推出QE3的机会甚高,在全球主要经济国家竞相再以量宽措施刺激经济下,全球流动性再度泛滥,势所必然.

海内外游资再度汇聚香港的局面指日可待,除了领先经济发展的股市现时已率先大幅上扬外,估计楼市再度复苏,相信也不致远离事实. (A02)