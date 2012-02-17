〔港报社评〕既然走下去要知蜀道难--星岛日报2月17日

特首参选人唐英年的大宅僭建风波连日发酵,随着“物业图则”曝光,以及唐英年联同太太为事件作出解释,事件露出大致轮廓.外界有不少声音,要求当事人退选,但唐表明无意放弃.他的决定势必惹起更大质疑,竞选形势肯定非常严峻.

进入选委提名期,特首参选人分别遇上“政治炸弹”.原先在选举委员会形势落後的梁振英,被揭当年在西九设计比赛涉及参赛公司,梁的策略是坚决否认有任何错误,由於他力守底线的强硬回应,事件至今未有结论,从日前立法会议员在紧急会议上的质询,风波有可能在拖延一段时间後,由立法会进行调查,务求水落石出.

西九事件悬而未决,唐英年在九龙塘的大宅又被揭有僭建,而且材料愈挖愈多,图文并茂,令社会哗然.唐英年回应负面消息的做法是承认错误,向公众致歉,期望可以“止蚀”,避免选情进一步受伤害.然而,事件的发展出乎他估计.

唐英年身为公职人员,无论因为甚麽原因,违规僭建已经犯错,後来决定交代认错,却没有把错误由头到尾和盘托出,让公众对设施一目了然,结果让风波愈演愈烈,正正犯了选战大忌.唐英年在选举进入最後阶段遇上风波,个人品格受到质疑,经过昨日的再度解画,未来仍会受到社会各方的压力,相信有增无已.昨日他表明无意退选,但要扭转危局,他必须力保手头的选委提名,争取入闸,然後希望透过大力宣传政纲,博取选委和市民支持.然而,他的选举之路已充满荆棘,唐英年决定不退选,就必须抱着尽人事以听天命的心态走下去. (A06)