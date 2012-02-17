〔港报社评〕既然走下去要知蜀道难--星岛日报2月17日

标题新闻：百度称“博闻社”有关其董事长李彦宏被公安部门禁止出境的报道属于造谣及诋毁行为
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特首参选人唐英年的大宅僭建风波连日发酵,随着“物业图则”曝光,以及唐英年联同太太为事件作出解释,事件露出大致轮廓.外界有不少声音,要求当事人退选,但唐表明无意放弃.他的决定势必惹起更大质疑,竞选形势肯定非常严峻.
进入选委提名期,特首参选人分别遇上“政治炸弹”.原先在选举委员会形势落後的梁振英,被揭当年在西九设计比赛涉及参赛公司,梁的策略是坚决否认有任何错误,由於他力守底线的强硬回应,事件至今未有结论,从日前立法会议员在紧急会议上的质询,风波有可能在拖延一段时间後,由立法会进行调查,务求水落石出.
西九事件悬而未决,唐英年在九龙塘的大宅又被揭有僭建,而且材料愈挖愈多,图文并茂,令社会哗然.唐英年回应负面消息的做法是承认错误,向公众致歉,期望可以“止蚀”,避免选情进一步受伤害.然而,事件的发展出乎他估计.
唐英年身为公职人员,无论因为甚麽原因,违规僭建已经犯错,後来决定交代认错,却没有把错误由头到尾和盘托出,让公众对设施一目了然,结果让风波愈演愈烈,正正犯了选战大忌.唐英年在选举进入最後阶段遇上风波,个人品格受到质疑,经过昨日的再度解画,未来仍会受到社会各方的压力,相信有增无已.昨日他表明无意退选,但要扭转危局,他必须力保手头的选委提名,争取入闸,然後希望透过大力宣传政纲,博取选委和市民支持.然而,他的选举之路已充满荆棘,唐英年决定不退选,就必须抱着尽人事以听天命的心态走下去. (A06)
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OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选