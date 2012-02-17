〔港报社评〕唐英年说谎到几时?为香港应即时退选--明报2月17日

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
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唐英年就大宅违例建筑,昨晚再讲一个版本,这次还把妻子郭妤浅拖下水,违建责任由妻子包揽承担,并恳请全港市民原谅,让他继续参选特首,服务市民云云.唐英年这个开脱新版本,厚颜无耻,应该谴责.
唐英年和妻子昨晚的表演,特别是郭妤浅的哭诉,可能会争回一些同情分,但是以唐英年就“地库门”谎话连篇往绩,他与妻子这番表白,会否又是另一次谎话?唐英年诚信已经破产,唐宅违例建筑又在他任财政司长和政务司长期内发生,显示唐英年蔑视法纪;而唐英年处理“地库门”,显示他没有应对危机的能力,这样的人根本不适合当特首.唐英年应该即时退出特首选举.唐英年除了诚信破产,他处事能力之拙劣,也在这次事件中表露无遗.政治人物参加选举,就要随时接受大小诘难和挑战,这些自身危机,政治人物如何处理,可检验其领导能力.唐英年这次表现之差劣,使人大开眼界;若由他领导政府、带领市民应付往後的挑战,香港的局面将无法想像.
另外,唐英年谎话连篇,不少市民大为愤怒,连日在街头巷尾和电台一些时事节目,致电表达意见的听众,大多认为唐英年应该退出特首选举,皆因唐英年在市民心目中,已经与“讲大话”挂钩,以这样一个不能取信於民的人当特首,肯定不利於施政,不符合香港最根本利益.不过,有人即使透过种种手段,使唐英年当选特首,但是小圈子选举的结果若与广大市民的取态南辕北辙,则社会怎还可能和谐?施政还能顺利吗?如果唐英年真的想为香港做一件好事,就是即时退出特首选举. (A04)
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