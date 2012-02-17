〔港报社评〕唐英年说谎到几时?为香港应即时退选--明报2月17日

唐英年和妻子昨晚的表演,特别是郭妤浅的哭诉,可能会争回一些同情分,但是以唐英年就“地库门”谎话连篇往绩,他与妻子这番表白,会否又是另一次谎话?唐英年诚信已经破产,唐宅违例建筑又在他任财政司长和政务司长期内发生,显示唐英年蔑视法纪;而唐英年处理“地库门”,显示他没有应对危机的能力,这样的人根本不适合当特首.唐英年应该即时退出特首选举.唐英年除了诚信破产,他处事能力之拙劣,也在这次事件中表露无遗.政治人物参加选举,就要随时接受大小诘难和挑战,这些自身危机,政治人物如何处理,可检验其领导能力.唐英年这次表现之差劣,使人大开眼界;若由他领导政府、带领市民应付往後的挑战,香港的局面将无法想像.