〔港报社评〕优化交津计划,改变扶贫思维--文汇报2月17日

劳工及福利局局长张建宗昨日宣布,放宽申请“鼓励就业交通津贴计划”的住户入息及资产上限,分别最多可调高15.7%和65%,估计有40多万人符合申请资格.交津计划原意是减轻基层市民的交通费负担,以达到鼓励就业的目的,但由於申请门槛较高,申请手续繁复,令不少基层市民望而却步.现时港府放宽入息及资产上限,是实事求是的做法.港府应进一步简化申请程序,落实个人及家庭「双轨制”,让更多基层市民符合交津资格.同时,港府也应改变过去的扶贫宁紧勿松的思维,将扶贫网适当扩大,将申请限制逐步放宽,不但可改善基层市民生活,而且有助纾缓社会矛盾.

不过,除了放宽申请门槛之外,港府也应改善申请手续严苛的问题.交津计划涉及的金额并不算多,但申请关卡众多,加上申请人须申报全家人的入息及资产,涉及家庭成员的私隐,变相刁难申请人.固然,交津涉及公帑运用,适当的监察及申报是必须的,但却要符合实际,特别是不能出现申请交津计划甚至比申请综援更加困难的情况,这只会打击市民的申请意慾,影响措施的成效.

随着就业市场两极化的情况日趋严重,不少胼手胝足为三餐奔波的基层市民确实需要政府施以援手.而且,扶贫不单是社会的支出,更属於社会投资,基层市民得到援手之下可通过工作去养活家人,避免跌入综援网.因此,港府应改变过去的扶贫思维,对基层市民不妨慷慨一点,在确保公帑得到善用的同时,改善基层福利,并尽可能减少申请限制,以便民、利民为最大考虑. (A08)