〔港报财经评论〕被低估的资金市--信报2月17日

被低估的资金市 /习广思

港股在冲破重要阻力位後,加上希腊债务阴霾困扰市场,大市出现一日调整回吐,超过800只股份录得跌幅.恒指开市後走势反覆,全日波幅只有160点,收报21,277点,下跌87点,全日成交额628亿港元,沽空比率7.96%.这轮反弹由美股带领,再而是中资股,才到落後蓝筹股发力,但投资者可留意,近日标普500指数上升乏力,RSI背驰出现,国指亦类似情况,相信调整仍会持续,恒指也有机会继续在250天线整固,但大市逐批股份调整.有升就有跌,调整是无可避免的事,但一直指出的是,是时候买股不买市,有大升幅的板块调整压力至大,指数在重磅股带领下也有压力.但是,资金尚在,落後股众,仍然有不少资金在追逐呢,否则也不会有这麽多二三线股异动.中国政府官员提及文化产业加快上市,是早知之事,多个官网亦准备上市,是否真的是特别利好政策消息?再虚无的理由也可以,只要市场有活水,几只中资媒体股急升,凤凰卫视(2008.HK)急升16.6%.

大市仍然在进行寻宝游戏.地产股在超买之下,仍有分析员转辙唱好,新世界(0017.HK)股价突破250天线,升2.24%.投资者可留意房托冠君(2778.HK),高息之余,加上受惠市道回暖,股价一个月升幅15.6%.地产股之上升,楼市小阳春是其次,真正反映的是市场资金充裕,炒卖力惊人.但一旦调整来到,它们的压力也会最大.摩根大通昨天唱好新地(0016.HK),理由有三:一是政策风险减退.二是资产折让16%.三是业绩或有好消息,故有rerating的机会.前两者理由可有可无,倒是业绩因素,去年地产商踊跃卖楼,业绩期能否再下一城推高股价?不失为憧憬呢.这是一场金钱游戏,由难民资金出动,到carry trade派对,再到债市气氛回暖,都是炒作憧憬.资金市,钱作怪,资金全面流入新兴市场.美银美林的统计指出,超过44%基金表示,在2月份增持新兴市场股票,高於1月份的20%,亦是2001年的最大增幅.市场情绪由极悲转到高涨,有人认为资金急涨急退,市场已经出现危险水平.

分析员看好热钱重回新兴市场,一个原因是欧洲股市虽然回升,但事实上未有吸引资金重新流回,如果市场的水多了,却不流回欧洲,要买货前提下,最大机会是重回新兴市场.其次,去年3月日本放水,年中炒”扭曲操作”,热钱效应一闪即完,但如果以炒QE1和QE2放水的情况来比较,热钱流入新兴市场都持续几个月,乐观地看,资金炒作新兴市场资产情况,有可能重复2010年的市况.当然,热钱流窜是难以估计的一件事,关键是市场经历过两次QE後,QE放水效应一次弱过一次,应否如此乐观?这一次不是美国QE3,“扭曲操作”在年中结束,要贝南奇这颗子弹,必须要经济很坏很坏,而这刻美国经济并不太坏呢.(B02)

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日圆走势较欧罗弱 /苏子

近日汇市较为值得注意的货币并不是欧罗,而是有机会大幅下跌的日圆.日圆汇价自去年10月底因日本政府突然入市干预其强劲走势後,便一直在高位水平呈现区间上落,基本上全无主要趋势可言.近期日圆汇价的走势开始明显转弱,美元兑日圆已见突破200天SMA关键阻力,目前正处於单边市况中.至於欧罗兑日圆在欧罗汇价回复弱势下,则继续保持在102支持关口以上波动,反映日圆的走势较欧罗弱,目前欧罗兑日圆的升势正受制於100天SMA阻力附近,如稍後汇价能在突破100天SMA阻力後可以迅即升越前天所造的103.50高位,最後更在之上收市,料随後欧罗兑日圆将像美元兑日圆般向上展开单边升市.在美元兑日圆及欧罗兑日圆双双成功向上作出重大突破的大前提下,届时已几可肯定日圆汇价可摆脱自去年10月底开始的区间上落闷局,料日圆汇价将会呈现一个甚为显着的大型下跌浪.

换言之,即日圆兑各主要货币将会扭转近两年来的强劲势头,因此,届时投资者只要肯顺势入市沽出日圆,定能取得不俗的回报.前天欧洲市中段时间,欧罗兑美元因乏力升越10天SMA阻力,故吸引不少看淡的投资者大举入市,并使汇价在美国入市前再次跌破20天SMA支持,破位後汇价曾急挫至1.3066低位才能喘定跌势.前晚美国入市後欧罗兑美元曾自此低位後抽至1.3111高位,可惜乏力触及20天SMA,随後看淡的投资者再度发难,使欧罗兑美元重拾弱势,到美国收市时汇价已跌至1.3043低位,并在1.3065水平收市.而昨天亚洲市欧罗兑美元所造的高位刚好在前天收市价附近,汇价在昨天亚洲市及欧洲市早段持续面对严峻沽压,到昨天伦敦入市,更失守50天SMA的1.3016支持及1.30心理关口,幸而汇价破位後在8小时图的100SMA附近获得支持,低位仅见1.2980便已止跌回稳,未见出现更明显的抛售压力.

留意近两天欧罗兑美元虽然明显转弱,但英镑兑美元却未见跟随欧罗兑美元同步下跌.与此同时,却见欧罗兑英镑明显走低,昨天汇价已失守0.83支持关口,暂时曾低见0.8281水平.而此低位则与20天保历加通道的底部支持相若.若欧罗兑英镑能在此支持获得承接,未见进一步破关而下,随後更可以明显反弹的话,那便要提防欧罗兑美元在欧罗兑英镑止跌回升下,将重返20天SMA阻力以上波动,令汇价随後在1.2950-1.3320区域内以上落市的形式继续运行的可能性大增.短线而言,欧罗兑美元要明显跌破上月28日所造的1.2928低位,才有机会以单边市形式继续往下寻底,否则稍後汇价有较大机会回复上落市的走势模式.(B08)