〔港报财经评论〕养老金入市的正确解读--经济日报2月17日

养老金入市的正确解读 /林瑞芬

欧元区财政部长周三再次推迟对希腊第2次救助方案的批准,同时,穆迪把欧洲超过100家银行列入负面观察,欧洲股市有所回顺,欧元亦见回软,暂不利港股再上冲.恒指昨稍为回吐87点,收报21,277点,成交额缩减至628亿港元.恒指以缓步之势回补去年8月的下跌裂口,但毕竟已升了3,000多点,短线大冲空间暂有限,随时呈技术回吐的话,宜以20天线20,500为支持止赚位.市场转变可以话很微妙,由不信到全面乐观,新世界发展(0017.HK)明显是典范.回说目前券商又一窝蜂看好新世界,有後知後觉之嫌.花旗认为,新世界现价较资产净值折让最大,达48%,故获重新级评潜力大,目标由8.4港元调升至12.35港元.摩根大通也表示,虽然新世界年初迄今股价累升不少,但该行认为,由於新世界在香港有600万平方尺土储可供发展住宅,足够未来4-5年发展,加上管理层积极增加物业发展收入,在市占率有扩大潜力,香港住宅楼市亦见气氛好转,故把新世界评级由”中性”调高至”增持”,目标价由8.6港元上调至12.5港元.

早於花旗及摩通刊报告的瑞银,就指出新世界过去24个月在一手市场并不活跃,但在未来数月将会转趋积极,因有沙田车公庙站港铁项目及大坑”春晖8号”推出市场,成股价上升催化剂.总计集团今年将推出共2,000个单位,为过去6年每年销售的4倍,有楼出售就是地产发展股的命脉,看完附图,就知新世界为何股价可以那麽快在去年10月至今翻了一番.

股民应不会忘记去年2011年8、9月之惊慌场面.中信证券(6030.HK)在惊涛骇浪之下的10月,以每股13.3港元,发行及配售9.95亿股H股上市,当时都是硬顶上来上市,据闻当时要4间包销商签订”死约”,一定要包销好相关股份才完成公司上市之举.上市後,中信证券股价一度低见11.5港元,而今时今日,就因为中国内地股市交投量近月增加有所憧憬,昨收17.18港元,升3.1%.回说中国内地股市,上证综合指数昨收2,356点,跌9点,但沪、深两市交投逾1,600亿港元,维持近期高水平.论反弹幅度,自低位2,132点反弹以来仅10%,追不上外围升幅,确有一些深层问题有待解决,尤其今年正值换届年,市场的改革蓝图可能限於草拟,或小规模先行试点.重大决策的执行,大规模推行,最快或要到明年.其中,市场就热切憧憬社保基金投资股市.(012)

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郭树清:A股显示罕见投资价值 /余少文

大市反弹一日後回软,国企指数短期仍有机会上见12,000点,尽管短期仍会震荡,惟中线仍然是偏好,尤其中国证监会主席郭树清开腔指A股呈现罕见的投资价值,反映中国提振股市信心的决心不动摇.国企指数昨日跌108点或0.9%,收11,577点,成交额回落至145亿港元,28%主板H股逆市上升,以电力及相关行业的股份表现较佳,金融股普遍偏软.而红筹指数跌18点或0.5%,收4,187点,成交额51亿港元,只有三分一成分股可以逆市上升.但国指期指在现货收市後又被推低至低水51点,收报11,526点,反映今日市况可能欠佳外,也显示大市在高位持续波动.大市仍未能成功向上突破,除了是外围因素外,中国因素更大,因为人民银行迟迟没有下调存款准备金率,反映目前仍采从紧的货币政策,令A股年内表现失色.沪深300指数今年只升8.1%,相反国指昨日下跌逾100点年内仍升16.5%,红指也升13.7%,A股可谓远远落後,因而未能推动中资股有较大的反弹.不过,国指由去年10月至今已升超过40%,美林认为可继续留意内房及澳门概念等股份,投资者也可参考.

其实,总理温家宝指出要提振股市信心後,A股曾显着反弹,可惜过去一个月反弹力度明显放慢,也是跑输H股的原因.中国提振股市信心,但不包括市场预期的下调存款准备金率,暂时有中国汇金增持四大行,推动养老金和地方社保基金入市,甚至乎前日提及的希望银行理财资金入市,近日轮到证监会主席郭树清开腔,指中国中国内地股市具吸引力.郭树清表示,目前2,000多家上市公司,毫无疑问是中国最优秀企业的代表,相对於发达国家和地区来说,这些公司总体上的成长潜力更大,而估值水平平均只有15倍左右的市盈率.其中沪深300等蓝筹股的静态PE不足13倍,动态PE为11.2倍,显示出比较罕见的投资价值,这意味即时投资的年收益率平均可以达到8%以上.

证监会是一个股市监管机构,可以说是球场上”球证”,原则上应该采中立态度,但郭树清却指股市吸引,意味建议投资者入市,反映中国提振股市信心可谓出尽法宝.实际上,彭博预测数字显示,沪深指2012年预测PE只有10.2倍,在环球主要地区股市中,仅次於韩国指数和国指而已,确实可以说A股具吸引力,惟吸引力能否维持下去,则要看中国中国内地经济以及中国政策能否配合.(010)