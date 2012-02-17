《离岸人民币综述》进取的外资点心债发行人正推升收益率水平

记者 陈敏

路透香港2月17日电---在广义的点心债市场上,人民币存款证(CD)以其发行简洁高效赢得了诸多中资行的芳心,以满足他们再融资和提升流动性的需求.然而,这一市场正受到愿意支付更高收益率的外资行冲击,令发行利率越升越高.

中国建设银行(601939.SS)(0939.HK)香港分行本周发行一年期点心存款证,合共12.17亿元人民币,票息定於2.95%,为今年以来最大的点心存款证发行.该行1月底发行的一笔一年期CD息率则高达3.2%.

而仅在半年前,中资行发行的同年期CD息率只在1%左右.这固然有今年离岸人民币流动性紧缺和点心债市场整体收益率水平逐渐提升的影响,但利用当前CCS(交叉货币互换)为正的时机,不少外资发行人正涌入这一市场.

点心债市场曾因人民币升值预期而受到投资者追捧,但自去年四季度以来,全球风险胃纳大幅缩水,令投资者在包括点心债市场的亚洲市场去风险化,亦令人民币呈现贬值迹象.

这对於需要美元的外资发行人来说显然是个利好.此前当人民币升值预期强烈的时候,虽然点心债的发行成本相对较低,但当发行人将发债所得的人民币掉期成美元时,他们的筹资成本会相应提高.

"按照现在CCS的水平,把人民币掉期成美元以後,收益率还会下降.所以,外资行就愿意接受更高的发行成本,反正他们要的是美元."汇丰银行策略师刘洁称,"中资行也没办法,只能接受更高的发行成本."

韩国开发银行1月中旬发行共计2.91亿元三笔人民币票据,息率介乎3.3%-3.4%;而拥有A2/A-/A(穆迪/标普/惠誉)评级的拉美发行人--无线服务提供商America Movil(AMX.N)(AMXL.MX)的三年期债券息率定为3.5%.

目前,各年期的人民币/美元交叉货币互换TRADCNY3仍处於正区间,其中一年期品种最新报1.47/1.27,较上月的高位已有所回落,受益於香港金管局放松对银行人民币头寸的控制.

金管局1月中旬放宽对银行的风险监管,允许机构持有的离岸人民币主权债券及内地银行间债市部分高信用等级债券计入25%的储备资产,机构持有人民币的净头寸也由10%放宽至20%.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 5,044.0 20

2. 渣打 3,635.5 6

3. 苏格兰皇家银行 1,558.0 3

4. 中国银行 1,500.0 1

5. 巴克莱资本 983.0 3

**本周市场动态**

--西方资产管理亚洲(日本除外)投资管理主管廖家梁认为,全球利率长期偏低及信贷评级呈上调趋势,为亚洲本地债券需求带来支持.就点心债市场而言,这是一个快速成长、参与度不断提高的市场,"你正支付溢价以进入该市场,但你没有其他选择".

--台湾金管会银行局一位不愿具名的官员表示,研拟开放人民币相关商品的财富管理业务,届时台湾本地银行可帮民众在香港、大陆等海外分行开户,直接投资人民币计价商品,参与人民币市场商机.

--恒生银行(0011.HK)推出的全球首只人民币计价黄金交易所交易基金(ETF)(83168.HK)周二在港交所挂牌.此前,已有14只人民币债券和一只人民币房地产投资信托基金--汇贤(87001.HK)在港交所挂牌.

--中国央行与马来西亚国家银行续签双边本币互换协议,互换规模由原来的800亿元人民币/400亿林吉特扩大至1,800亿元人民币/900亿林吉特,有效期三年,经双方同意可以展期.

--泰国央行总裁张旭州(Prasarn Trairatvorakul)表示,希望2012年增加人民币计价的外汇储备资产.(完)

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