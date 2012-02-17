〔香港经济〕1月提交破产呈请书数目按月减少13.4%

路透香港2月17日电---香港破产管理署周五公布数据,今年1月份提交破产呈请书的数目为518宗,按月减少13.4%,按年则减少17.8%.

根据该署刊载於网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,1月份发出接管/破产令的数目为713宗,按月增加14.1%,按年则升16.3%.

香港去年10-12月的失业率按季微降0.1个百分点至3.3%,政府预测2012年香港的本地生产总值(GDP)为1-3%,较2011年预测的5%明显倒退.(完)