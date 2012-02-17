〔香港经济〕1月提交破产呈请书数目按月减少13.4%

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日电---香港破产管理署周五公布数据,今年1月份提交破产呈请书的数目为518宗,按月减少13.4%,按年则减少17.8%.
根据该署刊载於网页(www.oro.gov.hk)的有关数据,1月份发出接管/破产令的数目为713宗,按月增加14.1%,按年则升16.3%.
香港去年10-12月的失业率按季微降0.1个百分点至3.3%,政府预测2012年香港的本地生产总值(GDP)为1-3%,较2011年预测的5%明显倒退.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
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