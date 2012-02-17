〔香港个股〕五矿资源称已收购逾九成Anvil Mining股份,午盘复牌(更新版2)

(新增五矿资源声明)

* 五矿资源称已购逾九成Anvil Mining股份

* 将提出强制收购余下股份

* 五矿资源午盘恢复买卖

路透香港2月17日电---中国五矿集团旗下香港子公司--五矿资源(1208.HK)周五表示,已按每股普通股8加元价格,以现金收购逾90%的Anvil MiningAVM.TOAVM.AX普通股,并将提出强制收购剩余股份.

五矿资源早盘开市不久暂停买卖,公司表示,将於午盘恢复交易.停牌前,该股涨0.93%,报4.33港元.

公司声明称,鉴於已发行普通股90%以上的Anvil Mining持有人已接受要约,公司有意行使其在《商业公司法(西北领地)》强制收购条款项下的权利,收购其目前尚未拥有的剩余已发行普通股.

五矿资源表示,於完成强制收购时,有意促使Anvil申请将普通股从多伦多证券交易所除牌.

Anvil Mining此前称,获悉五矿资源收购要约取得持股逾50%的股东--Album Enterprises与Top Create Resources的书面同意,因此五矿无需召开股东大会商议该项收购要约,并有助交易的完成.

五矿资源此前向这家以非洲为中心的基本金属开采及勘探公司提出每股普通股8加元,价值13.3亿加元全现金收购要约,惟收购要约期限第三度延迟至2月16日.[ID:nCH0093051](完)