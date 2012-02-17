香港已公布经济指标--2012/2/17

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
时间 经济指标 按年% 前月(季)按年% 上年同月(季)按年% 2011年12月 综合消费物价指数(CPI) +5.7 +5.7 +2.9 2011年12月 甲类消费物价指数(CPI A) +5.3 +5.3 +3.3 2011年12月 零售值 +23.4 +23.5 +18.6 2011年12月 零售量 +17.1 +16.9 +16.0 2011年第四季 本地生产总值(GDP) +3 +4.3 +6.6 -------------------------------------------------------------------------------- 失业率 11年10月-12月 11年9月-11月 10年10月-12月 3.3% 3.4% 4.0% -------------------------------------------------------------------------------- (以下以10亿港元为单位) 当月 前月 上年同期 2011年12月 贸易赤字/盈余 -48.9 -44.11 -43.54 ------------------------------------------------------------------------------- 注: *为已经更新 ^经修订数据 (完)
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路透纽约/伦敦2月23日 - 金价周四上涨1%至三个半月高位，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)公布最新的会议记录，进一步降低了市场对3月升息的预期，拉低美国公债收益率并重压美元。
路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。