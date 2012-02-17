〔香港个股〕中国燃气再获富地石油增持股份至13.06%,涉资逾2,300万港元

路透香港2月17日电---根据香港证监会最新资料显示,中国燃气(0384.HK)再获英国富地石油FOOI.L增持股份至13.06%,涉资逾2,300万港元.

资料显示,富地石油通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营公司--China Gas Group Limited,於周四(16日)以每股3.64-3.68港元,购入中国燃气635.6万股股份;本次增持後,其持股升至5.72亿股.

中国燃气另一主要股东--韩国SK E&S同日亦少量增持中国燃气的股份.证监会资料显示,SK E&S以每股3.65-3.67港元购入中国燃气90万股股份,涉资330万港元;持股升至4.72亿股或10.78%.

中国燃气周五收高0.54%,报3.69港元.

去年12月,新奥能源(2688.HK)与中石化(0386.HK)(600028.SS)的财团向中国燃气股东提出167亿港元(或每股3.5港元)的收购建议,惟未获中国燃气董事会的支持.後者更指该收购要约为"完全未获邀请,属机会主义性质以及未能反映公司之基本价值."而中国燃气的五分之一员工表明反对新奥能源财团提出之收购要约.

在新奥与中石化的财团发出收购要约後,SK E&S与富地石油密集式增持中国燃气的股份,其中SK E&S的持股数目在两个月内增逾一倍.(完)