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货币新闻 | 2012年 2月 17日 星期五 16:33 BJT

〔香港股市〕恒生指数收高1%,连续第七周录得周涨幅

路透香港2月17日电---香港股市周五收高,此前美国公布乐观数据且希腊有望达成第二次援助协议的乐观情绪重燃,促使投资者回补风险资产空头仓位,提振恒指录得连续第七周涨幅.

恒生指数.HSI收盘上升1.01%至21,491.62,本周升高3.41%,恒生国企指数.HSCE收高1.16%至11,711.51点,本周升2.69%.

沪综指.SSEC收高0.01%报2,357.18点,本周为连续第五周上涨,累计涨幅为0.221%.今日沪市A股成交金额大减逾两成至650亿元人民币.[.SSCN]

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