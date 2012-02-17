〔香港股市〕恒生指数收高1%,连续第七周录得周涨幅

芝加哥期市：CBOT大豆合约下滑，因预期美国种植面积扩大和南美丰产
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透香港2月17日电---香港股市周五收高,此前美国公布乐观数据且希腊有望达成第二次援助协议的乐观情绪重燃,促使投资者回补风险资产空头仓位,提振恒指录得连续第七周涨幅.
恒生指数.HSI收盘上升1.01%至21,491.62,本周升高3.41%,恒生国企指数.HSCE收高1.16%至11,711.51点,本周升2.69%.
沪综指.SSEC收高0.01%报2,357.18点,本周为连续第五周上涨,累计涨幅为0.221%.今日沪市A股成交金额大减逾两成至650亿元人民币.[.SSCN]
路透芝加哥2月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四连续第五日下跌，现货月3月合约触及六周低位，因预计南美大豆丰收以及美国种植面积将扩大。
路透纽约2月23日 - 美元兑一篮子主要货币周四下跌，因市场认为美国税改没有取得进展，周三发布的比预期更鸽派的美国联邦储备理事会(FED/美联储)会议记录继续打压美元。
惠普企业预计2017会计年度第二季稀释后非GAAP每股收益为0.41-0.45美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预计该公司第二季每股收益为0.47美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)