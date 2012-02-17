〔台湾个股〕私募基金凯雷亟思退出在台湾银行业投资,接手者受嘱目(更新版2)

(新增更多分析师评论)

* 凯雷计划出售大众银股份

* 大众银行股价涨停

* 金融股价反弹,令私募基金伺机退出

* 分析师称本地大型金控较有可能接手

路透香港2月17日电---两位消息人士周五证实私募基金(PE)凯雷集团(Carlyle)[CYL.UL]正着手出售持股将近五年的台湾大众银行2847.TW股份.这是去年底以来第三桩私募基金出售或考虑出售台湾银行业投资.

私募基金了结投资并不稀奇,市场关注在目前股价距离当初入股成本尚有一段距离之际,私募基金要以何种方式出脱持股,且接手者又会是谁?

分析师指出,这些中小型银行体质已较先前改善,且在政治气氛有利两岸进一步开放以及经济仍稳步成长下,股价也明显回升,"卖相"已较先前佳.然而,台湾银行业利差薄弱,预料不太容易吸引外国投资者,可能会以本国大型银行接手的机会较大.

"PE cash out(出售)很常见,重要的是要卖给谁?"一位不愿具名的美系券商分析师说,"大陆银行持股不能超过5%,卖给台湾的银行机会比较大,但是台湾的银行彼此都很了解,是不是能卖到PE想要的价格,我很怀疑."

大和证券金融分析师杨尚伦则指出,以台湾银行产业长期报酬来看,股价净值比(P/B ratio)在1.3-1.5倍接受度较高.但这可能低於凯雷持有大众银行的成本价格.

2005年下半年以来的现金卡、信用卡坏帐风暴,重创台湾银行业,如大众银等中小型银行更面临增资压力.凯雷在2007年以每股17台币,总价约215亿台币入股大众银,成为最大股东.在此之前,隆力则以每股9.5台币入股了安泰银行(2849.TW).

一位消息人士向路透指出,凯雷已为出售大众银邀集投资银行参与财务顾问遴选,此被称为是"选美"的过程预计在下个月展开.

稍早,消息人士称,隆力考虑出售所持有的近51%安泰银行(2849.TW)股份;而去年底,新桥投资(TPG)则出售持有的台新金控(2887.TW)特别股予国泰金控(2881.TW)旗下的国泰人寿.[ID:nCT0491563]

受此消息提振,大众银行今日收盘涨停至11.15台币,较去年12月时低点大涨约66%;大盘加权股价指数.TWII上涨1.01%;安泰银行则是涨升2.39%至15台币.

有分析师指出,安泰银行先前因打销亏损而减资,粗估隆力持有安泰银行股份可能在20台币以上.

**出脱持股的好时机**

分析师及业界人士指出,私募基金一般持有投资约五、六年就会伺机获利了结,而这几年来两岸金融合作话题,让金融股的前景及股价均较以往有起色,可能是私募基金选择出脱的原因.

"台湾经济情况已经由谷底翻起,金融业最糟的情况已经过去,这些PE(私募基金)已经持股这麽多年,现在也许是出脱最好的时机."大和证券的杨尚伦说.

根据金管会资料,2011年台湾整体银行业资产报酬率(ROA)为0.59%,较2006年时的负0.03%已明显回升.

他表示,在马英九赢得大选後,两岸金融合作料有机会进一步扩大,包括开放人民币业务承作等,将带给台湾业追上区域同业表现的机会.

由於银行家数过多,杀价竞争激烈,台湾银行获利能力在亚洲同业中敬陪末座,一般商业银行放款利差在1至1.5个百分点左右,远低於中国银行的约3个百分点.

不具名的外资分析师则认为,台湾银行获利能力远低於区域同业,很难吸引外国投资者.而大陆银行则持股法令限制,也不可能全数吃下持股.本地银行在"知己知彼"下,不太可能出价溢价很高的价格.

"我很好奇他们要用什麽价格,卖给谁?"他说.

他所指的是,目前大陆参股台湾银行上限仅5%.部份业者希望政府进一步松绑,将上限放宽至20%.

大众银行发言人以此为大股东决定为由,拒绝评论此事;凯雷亦拒绝评论.(完)

浏览凯雷其他新闻,请点选[CYL.UL-CMN]

浏览大众银其他新闻,请点选[2847.TW-CMN]

--记者 Denny Thomas/李珊珊; 审校 杨淑祯/