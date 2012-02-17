〔香港个股〕华人置业料去年业绩转亏为盈,因投资物业重估录得收益

标题新闻：OPEC和非OPEC联合技术委员会报告1月OPEC和非OPEC合并减产履行率为86%-OPEC消息人士
OPEC:石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透香港2月17日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)周五称,预期去年度的业绩将会转亏为盈,因旗下投资物业重估录得估值收益.
华置的声明称,去年的盈利并已计入公司於今年1月4日公布的上市证券投资亏损12.5亿港元.
2010年华置录得净亏损为88.58亿港元.
华置周本收盘持平於12.94港元,过去一个月累计小涨3.5%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
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路透纽约/伦敦2月23日 - 可可期货周四上涨，为四个交易日以来首见，此前科特迪瓦(象牙海岸)暗示，该国实货供应过剩状况可能正得到缓解；糖价急挫，因主要消费国印度将很快削减进口关税的预期减弱。