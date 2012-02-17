〔香港个股〕华人置业料去年业绩转亏为盈,因投资物业重估录得收益

路透香港2月17日电---香港地产投资公司--华人置业集团(0127.HK)周五称,预期去年度的业绩将会转亏为盈,因旗下投资物业重估录得估值收益.

华置的声明称,去年的盈利并已计入公司於今年1月4日公布的上市证券投资亏损12.5亿港元.