〔表格〕香港恒生银行2011年度净利按年上升12%,优於市场预期

路透香港2月27日电---香港恒生银行有限公司(0011.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):

2011年度 2010年度

每股盈利(港元) 8.72 7.80

第四次中期股息(港元) 1.90 1.90

净利 16,680 14,917

净利息收入 15,736 14,300

截止过户日期 3月14日

发放股息日期 3月29日

注:汇丰控股(0005.HK)持有恒生银行62%的股权.恒生银行2011年度全年派息5.2港元,2010年度为5.2港元.根据汤森路透I/B/E/S综合21名分析师预测,恒生银行去年净利为159亿港元.(完)

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