〔表格〕香港恒生银行2011年度净利按年上升12%,优於市场预期

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
路透香港2月27日电---香港恒生银行有限公司(0011.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止年度的业绩报告如下(以每百万港元为单位):
2011年度 2010年度
每股盈利(港元) 8.72 7.80
第四次中期股息(港元) 1.90 1.90
净利 16,680 14,917
净利息收入 15,736 14,300
截止过户日期 3月14日
发放股息日期 3月29日
注:汇丰控股(0005.HK)持有恒生银行62%的股权.恒生银行2011年度全年派息5.2港元,2010年度为5.2港元.根据汤森路透I/B/E/S综合21名分析师预测,恒生银行去年净利为159亿港元.(完)
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(here)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
标售日 发行种类 宣布日 结算日 02/21/2017 四周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 13周和26周期国库券 02/16/2017 02/23/2017 02/21/2017 两年期公债 02/16/2017 02/28/2017 02/22/2017 两年期浮息债券 02/16/2017 02/24/2017
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2145 新西兰生产者物价指数(PPI)投入指数 第四季 -- +1.5% 产出指数 -- +1.0% 2月20日(一) 暂无重要经济数据公布 2月21日(二) 暂无重要经济数据公布 2月22日(三) 0030 澳洲建筑完工(较前季) 第四季 -- -4.9% 0030 澳洲薪资价格指数(较前季)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 2月13日当周 2月16日(四) 2300 日本路透短观调查制造业景气判断指数 2月 -- 正18 2月17日(五) 暂无重要经济数据公布。 2月20日当周 2月19日(日) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 1月 -- +1.8% (较前月) -- +0.8% 2350 日本出口(较上年同期) 1月 -- +5.4% 进口(较上年同期)