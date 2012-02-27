《香港报摘》--经济日报2月27日

* 要闻版头条:
--面对欧债危机深化及美国经济放缓,汇丰控股(0005.HK)今日公布的2011年度盈利表现能否摆脱不利的市况困扰,成为焦点所在.证券界估汇控全年盈利介乎125.88亿至173.66亿美元,按年跌4.6%至增长32%.
* 其他:
--将於今午公布参选特首意向的立法会主席曾钰成,已向友好暗示不会出选.他坦言,准备参选的时间仓卒,未曾接触市民,又没有政纲,但不愿评论是否倾向不参选,只说"即使我说不选的机会有80%,但亦有20%可能去选".
--各方股东对中国燃气(0384.HK)虎视眈眈,提出收购的新奥能源(2688.HK)及中石化(0386.HK)(600028.SS)财团下一步行动成为焦点.周二(28日)原为新奥发布股东通函的"死线",市场关注通函能否如期发布及财团收购进展.
--市场消息指福建猪肉生产商中国普甜(新上市编号"1699")计划上市集资最多约3亿港元,当中约62.6%的集资额用於兴建六个猪只养殖场.该公司拟於本周三公开招股,3月9日挂牌.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 梁慧仪; 审校 林高丽
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