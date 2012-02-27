《香港报摘》--信报2月27日

* 头版头条:

--近日受到涉嫌利益冲击指控的行政长官曾荫权表示,自己40多年来的公务生涯都是规行矩步,依足本子办事,但时代已变,他与市民的期望有落差,其诚信遭受质疑,令他感到"好伤"和"好惨".他表明,若廉政公署须调查,他乐意配合.

* 其他:

--东方汇理资产管理新兴市场债券管理主管Sergei Strigo认为,今年债券会持续表现良好,现时企业债的收益率已在回升,而违约率仍处於约4%的平均水平,回报足以弥补风险.

--友邦保险(1299.HK)上周公布业绩,新业务价值增长强劲.行政总裁杜嘉祺(Mark Tucker)表示,将继续专注公司的自然增长来拓展业务,特别看好内地市场发展,将进一步拓展内地二三线城市业务.

--首域投资环球新兴市场股票主管Jonathan Asante认为,环球经济将会面对高通胀和需求低增长,新兴国家企业则要渡过自1970年後最困难的经营时期;在逆市中要拣好股,他认为首个要素是,不要沾手国营企业.

--中航科工(2357.HK)公布上周五以每股3.55港元,向独立第三方配售3.42亿股H股,集资净额约11.78亿港元,用作发展战略收购航空业务股权或资产.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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