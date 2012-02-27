《香港报摘》--其他报纸重要消息2月27日

* 明报

--金融管理局旗下财资市场公会於1月开始发布本港三间发钞行的人民币同业市场拆息水平.公会行政总裁张泰强表示,次季将会加多三至五间银行报价,预计随着透明度增加,目前每日人民币同业拆借约20亿元人民币的规模,日後能以倍数增长.

--政府最新为中小企提供的八成信贷担保计划,按揭证券公司总裁刘怡翔指出,最快於5月接受申请,而除了本地银行外,有东南亚的银行於香港的分行表示有意加入计划.

* 星岛日报

--据了解,现时由金融管理局直接监管的银行(包括瑞银、摩根大通、德意志及汇丰(0005.HK)等),其上市融资业务的监管工作将逐步转给证监会,并须向证监会领牌.市场认为,新安排有助证监会统一监管本港所有新股保荐人,并以同一标准巡查和执法.

--工银亚洲董事兼副行政总裁冯兆明表示,去年第四季获母行工行(1398.HK)(601398.SS)注资後,资金充足,今年该行会重新专注香港市场,大力发展零售银行业务,并力拓非利息收入业务,故不排除收购证券行,并冀未来两三年把税前盈利翻一番.

* 苹果日报

--香港交易所(0388.HK)行政总裁李小加的三年合约於今年10月中到期.据了解,主席夏佳理一直欣赏李小加的工作.消息人士表示,夏佳理已经询问所有董事意见,没有董事反对与李小加续约.

* 东方日报

--随着楼市回暖,发展商料将加速推盘.新地(0016.HK)、信置(0083.HK)及新世界(0017.HK)於本周公布业绩时,其今年卖楼计划详情势成焦点,粗略估计,五大发展商今年推售的新盘共逾1万伙以上.

* 文汇报

--家电连锁零售商苏宁(002024.SZ)与家电制造商海尔(1169.HK)近日签订2012年到2014年的战略合作规划,明确三年後销售目标为500亿元人民币.此外,双方将在产品规划、供应链、渠道、市场推广和组织对接等方面加强协同合作,升级战略合作关系.

* 大公报

--恒生银行(0011.HK)今天将公布业绩.市场普遍预测该行会录得盈利增长,其中估计最高按年多赚21.1%,最差则估计少赚1.8%.有分析担心,恒生会通过削减派息的方式保留资本.(完)

--整理 萧萍; 审校 乔艳红

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