〔港报社评〕欧央次轮"量宽",注资宁滥莫缺--经济日报2月27日

欧洲央行本周将推次轮长期再融资计划(LTRO),因欧债危机有趋喘定象,有传欧央将不再大放水,以免银行体系过於依赖央行.惟希债危机并无真正解决,市场信心其实仍然脆弱,欧央现若闩细水喉,恐属不智.从”最後贷款人”变”最先贷款人”.环球市场本周焦点再聚欧洲,但不是希债发展,而是欧央推行第二轮被喻为”走後门”量化宽松的LTRO,即3年期无限额、超低息贷款.去年底首轮近5,000亿欧元的LTRO取得成效,稳住了市场,市场早前预期欧央将加码再下一城,次轮金额将达10,000亿欧元或更多,但市场传言近日却逆转.

市场近期出现声音指次轮LTRO金额将远低於外界原期望的10,000亿欧元,原因是希腊艰苦谈判上周终有阶段性成果,欧盟同意批出第二轮贷款,希债危机可以暂歇,不会拖垮欧洲银行体系与其他欧猪国家;市场情绪既喘定,那欧央不但毋须大加码水浸市场,且再大水浸将令欧洲银行肆无忌惮地依赖央行作资金来源,对银行体系是慢性毒药,後遗症深重.欧央提供超低廉资金,确有使之由金融体系”最後贷款人”角色,变为”最先贷款人”,令欧银怠於其他资金来源如同业拆借与发债等,并可能将资金大量导向投机市场,不利市场正常运作,更可能制造资产市场泡沫.欧央确迟早要闩水喉退出市场,问题是现在是适当时机吗?答案很可能不是.

其一,金融市场始终是信心游戏,在去年第四季欧猪国债遭轮流急沽、欧债危如累卵下,首轮LTRO能稳住市场,关键是欧央藉LTRO行动,向市场展示她会不择手段、不惜一切救市.其二,希债危机只是拖,并未解,欧盟虽同意批出第二轮贷款,但欧盟内部文件已指,希腊可能需要第三轮高达2,400亿欧元贷款.希腊10年期债息现仍高达30厘,葡萄牙亦处12厘水平,反映市场并未相信危机真的受控,信心谈不上稳固.希债只是拖延,欧债危机未过.欧债危机未过,市场资金与信心是宁滥无缺,一旦欧央妄动令市场信心急挫,要挽回的代价将更惊人,市场更将饱受折腾.究竟欧央会否如近期传言般收细水喉,今周将会揭晓,投资者必须密切注视.(A04)