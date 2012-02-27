〔港报社评〕曾唐两大疑案,考验香港司法独立--明报2月27日

第3届香港特区政府的一把手及前二把手均卷入重大疑案:曾荫权接受富豪款待,被质疑利益输送;唐英年大宅不单僭建地库,更被专家质疑僭建早在兴建时已存在,或涉及更严重罪行.两宗案件均是香港司法独立的重大考验,执法机关不单要公正严明、秉公办理,更要让港人清楚看到过程没有偏私.事件更揭示防贿法例对特首的规管存在巨大漏洞,必须尽快堵塞,否则廉洁港府这个港人珍视的核心价值,将因上梁不正下梁歪而付诸东流.昨天曾荫权虽然交代了更多细节,但仍然疑点重重,因此曾荫权所犯的错仍必须根查,让港人和国际看到香港是一个法律面前人人平等的法治社会.
此事也在在考验中央政府对”港人治港”的信任.一旦特首与前任政务司长也涉违法被捕,势将令中央政府尴尬万分,但这是港府必须面对的阵痛,若法治在政治面前靠边站,香港将变成贪腐之都.中央政府必须跟事件保持距离,绝不能插手干预.
廉署调查直属上司,须有制度确保公正.一旦廉署对特首展开调查,将引伸出另一更重要的问题.根据”基本法”第57条,廉署”对行政长官负责”,廉署调查特首等同调查自己的直属上司,如何保持客观公正,如何确保特首没有施加干预,顿成疑问.港府特首在受查期间必须与廉署保持距离,但单靠自律不能令社会安心.两宗疑案,如何才能确保调查过程公平公正,香港并无先例援引,社会应尽快就此事展开严肃的讨论,找出可行之法,扞卫香港的法治传统.(A04)
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