〔港报社评〕反对派必须交代政治献金黑幕--文汇报2月27日

壹传媒老板黎智英巨额政治献金事件,经去年Foxy软件披露,震惊香港社会.然而,接受献金的公民党、民主党、社民连等反对派政党及政客,至今讳莫如深,采取鸵鸟政策,不交代、不出声.为此,反对派政党及政客一直竭力制造其他话题,以图转移视线,令人更加质疑其中的黑幕.黎智英巨额政治献金涉及公众利益,收受献金的当事人必须向公众交代,企图抵赖只会令市民更加质疑其中见不得光的东西和接受献金者的诚信.

反对派参选特首的代表民主党主席何俊仁,参选以来一直对民主党接受黎智英巨额政治献金避而不谈,相反是到处抹黑造谣,大肆攻击另两位候选人.这反倒进一步暴露了民主党和何俊仁的诚信和操守值得质疑.”维基解密”显示,黎智英密切配合美国驻港总领事馆旨意,对民主党的运作拥有”话事权”,民主党须就香港事务向美领馆钜细无遗地”报告”,涂谨申和罗致光一直是美领馆”要严格保护”的对象.这显示,黎智英配合美方旨意,透过政治献金操控民主党.民主党接受的献金用到哪里,何俊仁必须对此作出交代,怎能蒙混过关?

“Foxy解密”披露,黎智英在”五区公投”期间,秘密向社民连捐款100万港元,这笔捐款显然并不寻常.社民连至今拒绝交代其中黑幕,反而在反对派近来的抹黑造谣行动中大肆鼓噪,暴露该政团毫无诚信.将”Foxy解密”与”维基解密”联系起来看,黎智英成为反对派大金主,与国外势力干预香港政治事务,藉以操控香港反对派乃至整个香港政坛路向的企图有密切关联,值得人们高度警惕.(A02)