〔港报财经评论〕欧洲放水股市待变--信报2月27日

欧洲放水股市待变 /习广思

股市在高位胶着,市场预期的调整迟迟未来,却其实调整已在局部进行,由部分股份失守10天线上升格局可见,而部分落後二三线股持续有追买,由内房股异动可见.上周恒指终结连升七周的气势,指数调整幅度不大,14天RSI在高位70水平穿梭,长达整个月,指数波幅逐步收窄.本周变数众多,周一汇控(0005.HK)将公布业绩,周二恒指结算,周三欧洲时间公布第二轮长期贷款计划,恒指会否出现向上或向下的突破?汇控业绩极其量也不过是为恒指掀起一两日涟漪,真正决定股市中短线去向的因素,是欧洲第二轮放水的规模及影响.再加上A股在两会前夕,政策因素不断增加,近期的升势能否持续,均成为牵动港股的支持因素.

追踪市场资金情况,上周提及资金流入新兴市场,虽然近期规模减小,但趋势未变,而资金主要目标仍以新兴债券为主.另一观察指标是美国垃圾债ETF,HYG的RSI转强後,周五走势开始挑战10月高位,意味着资金冒险情绪未改.亚洲区内垃圾债不多,但内房股上演”灾难股”重生,是虚是实都好,资金在追捧垃圾的情况仍在.恒指在去年7月11日出现死亡交叉,50天线跌穿250天线,至今经过156个交易日,跟随美股重现黄金交叉的机会不小.然而,由个别成分走势来看,目前只有12只成份股出现黄金交叉,其中利丰(0494.HK)、友邦(1299.HK)在上周出现黄金交叉,反之联通(0762.HK)出现死亡交叉,意味着大势已去,且看未来两周确认这死亡交叉的真确性.

股市非但是一场金钱游戏,更多时候也是一场心理游戏.进入业绩期,利润数据背後都是关於期望与失望的博弈,思捷(0330.HK)在一片看淡的目光下,交出一份淡然无味的业绩,股价却急升.友邦(1299.HK)盈利倒退,但新造业务、内涵价值上升,才是股价上升的真正原因.本周最让人期待的不是狮子银行,因为其业绩好与坏,都没有兴趣买,倒是香港地产股代表新地(0016.HK)、内房代表合景泰富(1813.HK)的绩後反应更值得关注,市场对前者期望不低,反之对後者没甚期望,两者能否把rerating的故事延续下去,要看这盘业绩後,市场有如何反应.(B03)