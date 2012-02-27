〔港报财经评论〕盼下周破闷局,追踪4大关键--经济日报2月25日

盼下周破闷局,追踪4大关键 /林瑞芬

相信大户好淡角力时间不会拖太久,下周都会来个了断,本周之上落为走上更高,或是先回气再冲, 4大关键因素包括：汇丰(0005.HK)派发成绩表.周二期指结算及大户完成部署後见真章.欧洲央行拟公布第2轮LTRO规模.下周进入一年一度的全国”两会”前一周,市场料有不少传闻政策.以今周外围欧洲银行公布的成绩表推测,汇丰虽不会像同行般差,也难望好过人家太多,最重要看ROE、成本控制可否达标.不然,市场会以经营状况逊预期为由抛售.根据部分券商对汇丰2011年度盈利预测,增长介乎29.3-38%.汇丰股价昨收70.45港元,微升0.43%.赶在业绩前,汇丰银行公布员工加薪及发放花红安排,似为安抚员工,之前裁员可能损士气.就欧央行将公布第2轮LTRO规模是多少,还要看市场怎样解读,若规模太大,正面可以理解为欧央行慷慨,也可负面解读为欧债问题远未解决.相反,若规模太细,正面解读指欧洲银行所承受的压力并不如预期般大,负面却可指欧央行不慷慨.

今周,金价及油价均涌涨而来,也反映了市场认为欧央行大开水喉,若放水最终不够多,市场必不收货.那小投资者应怎判断,或者可以欧元作为风向标,若欧元企稳,市场对欧元有信心,多少启示对欧债问题略放心,便利好股市.至於”两会”将举行,政策势稳,下周预计还有捕风捉影的国策受惠股,相信两会重点是深讨民生、消费、农业等最多,相关家电、保障性住房及农业股份下周有机会抽样地被炒作.若为近期港股市场炒作的微妙形势把脉,可见本周大部分蓝筹横行或温和回吐,早前最强势的如中石化(0386.HK)回吐更见急速.大价的差不多呈整固,是导致指数不前的最大因素.相反,股仔全攻型,”炒股不炒市”的形势明显,观乎昨日20大升幅榜,更发现雅天妮(0789.HK)及霸王(1338.HK)踪影,可见炒落後之手更为饥不择食.

去年,雅天妮曾被港交所上市委员会谴责违反某些上市规则,包括公司获悉2008年首季、4个月及5个月、中期业绩大幅倒退时,无向市场披露有关资料等.霸王更不用多讲,消费者疑虑洗发产品含有危险致癌化学成分,导致投资者失信心,盈利倒退.炒落後之手饥不择食,连绩劣股都话要炒,却又炒得起,这可以有2方面解读,一是对後市信心太强,不怕大市回吐继续炒股仔.二来,就是市场大多具基本因素的股仔都在前急炒高,大价股却嫌再涨空间有限甚至随时会回调,故向绩劣股埋手.最终炒到绩劣的细价股,是预告大市升势暂告段落整固,或是下周紧接见强势的大价蓝筹国企股抖完气上冲,再由其带动另一波大市升势,汇丰下周一所派的成绩表,市场有心人如何利用解读最是关键.不肯定短期趋势会否借汇丰一挫而回吐,或油价因伊朗问题而抽升,但中期而言,较有信心港股趋势仍以再挑战高位为主.(010)