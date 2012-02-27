〔港股业绩〕信义玻璃去年净利跌近两成,今年资本开支大减

路透香港2月27日电---中国汽车及建筑玻璃生产商--信义玻璃(0868.HK)周一表示,虽然去年的销售情况理想,但由於浮法玻璃市场价格竞争剧烈加上原材料等生产成本上升,令期内净利按年减少19.5%.

截至去年底止年度,信义玻璃的净利为12.65亿港元,2010年度为15.71亿港元;整体毛利率由40.1%下降至28.6%.公司计划2012年的资本开支为8亿港元,较2011年的30.67亿和2010年的21.93亿港元均大幅减少.

"去年的资本开支是历来最高,今年开支减少不等於会影响产能增长,未来两年我们的产能会逐步释放."信义玻璃行政总裁董清世在记者会上称.

公布业绩後,信义玻璃午盘跌幅扩大,由早盘跌不足1%,最多曾跌6.5%,收盘下滑5.83%,报4.52港元.

董清世表示,公司旗下几大类产品今年的产量平均料增加超过20%,但销售收入的增长,则要视乎各产品的售价.

目前,公司的优质浮法玻璃产能由2010年度的日熔量4,700吨增加至去年底的8,100吨;规模经济效应提高有利提升其采购议价能力,并降低平均燃料消耗量.

信义玻璃去年底因市况不明朗,搁置分拆旗下太阳能玻璃业务--信义光能在香港主板上市集资的计划.董清世表示,公司仍积极保持分拆的计划,但至於何时进行,则要视乎市况再作评估.

目前公司在东莞的一条太阳能玻璃生产线及在芜湖的另一条太阳能玻璃生产线,合共日熔量800吨,已暂停商业生产及在维修保养中,静待市场环境改善.

信义玻璃并表示,在市场对高端科技的电子产品热烈追求下,其在芜湖市正筹建超薄电子玻璃,以满足市场对高端科技的电子产品的需求,并相信将是其未来的新增长亮点.(完)

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