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货币新闻 | 2012年 2月 27日 星期一 16:34 BJT

〔香港股市〕恒指收低0.9%,汇控在财报发布前下跌

路透香港2月27日电---香港股市周一回吐盘初涨幅,终场收低,受累于金融股下跌,追随内地市场回落之势,关键蓝筹股财报发布在即.

恒生指数.HSI收低0.88%,报21,217.86点.恒生国企指数.HSCE收低1.28%,报11,540.23.

沪综指.SSEC收高0.3%,至2,447.06点,为11月17日来最高收位,但接近盘中交投区间底部,A股成交值达到3月29日来最高.

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