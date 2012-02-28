〔中国两会〕本届政府任期将满,保持经济稳定与政策可持续性仍是主题--花旗

路透香港2月28日电---备受关注的中国"两会"即将召开.对此投资银行花旗发布前瞻报告称,鉴於本届政府迈入任期最後一年,保持经济稳定与政策可持续性仍会是主题.

花旗预计,中国政府可能下调2012年官方经济增长目标至7.5%,但实际增速仍有望达到8.0-8.5%,因中国官方一直认同只有经济增速超过8%时,才能确保每年创造900万个新增就业岗位.

"两会"期间,可能有以下政策会宣布:

--人民银行或宣布今年的全社会融资规模将达13-14万亿元人民币,此前已将今年M2增速设定在14%,以支持经济增速达8%以上.银监会可能会从逆周期宏观审慎管理的角度出发,放松贷存比及资本充足率等监管力度,以支持信贷的增长.

--财政赤字占GDP的比重今年可能会超过2%,较2011年1.1%的比例有明显扩张.将财政赤字设在2%以下,可能会引发市场较为负面的理解.地方政府债可能会从去年的2,000亿元增长至2,500亿元,将有更多的沿海市场的地方政府加入自主发债行列.

--房地产调控政策或将延续目前状态.预计直到统计局公布的70个大中城市房屋价格的大多数出现下滑,政府才会宣布此轮房地产调控取得胜利.但有关房产税的的讨论将会更为热烈,以为放松"限购令"做好准备.而上述情况有望在今年年中看到.

报告认为,目前的财税体制改革仍会是优先关注的话题,而金融改革议题如利率和汇率市场化的排序相对靠後.不过,社会保障体系、私人投资、资源税改革,以及推进债券市场发展等,都会是热点话题,这将有利中国经济在中长期内再平衡.(完)