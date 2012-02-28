《香港报摘》--其他报纸重要消息2月28日

* 明报

--信义玻璃(0868.HK)公布全年业绩,公司收入上升29.3%至82.3亿港元,但纯利却仅录得1.26亿港元,按年下跌19.5%.管理层分析,纯利下跌主要由於浮法玻璃、太阳能玻璃两项产品价格大幅下跌及生产成本上升.

* 星岛日报

--立法会讨论两家电力公司的加价检讨,中电(0002.HK)预期未来天然气价格会升两至三倍,明年电费仍有加价压力.

--玖龙纸业(2689.HK)公布,截至去年底中期业绩,期内盈利按年倒退近34%至8.37亿元人民币.集团指,虽然原材料价格已从高位回落,但产品销售价格持续偏低,以致仍未能完全将高企成本转嫁消费者,影响集团盈利表现.

* 苹果日报

--华能国际(0902.HK)(600011.SS)公布,其全资拥有的华能云南楚雄天然气热电联产新建工程项目,已於近日获云南省发改委核准,预计动态总投资26.56亿元人民币.

* 东方日报

--中铁建(1186.HK)表示,日前与珠海市政府签署合作框架协议,投资建设珠海西部城区基础设施、香海高速公路和港珠澳大桥西延高速公路,涉资约200亿元人民币.

* 文汇报

--恒生银行(0011.HK)副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,现时的派息率与同业相比仍高企,由於未来前景不明朗,故有必要维持审慎的派息策略.

--国泰航空(0293.HK)公布,该集团已接收首架配备"特选经济客舱"及新长途经济座椅的新飞机,同时亦接收第五架波音747-8F货机.至今年年底,国泰机队将有48架设有"特选经济客舱"的飞机,预计明年年底长途机队中有87架飞机完成安装.

* 大公报

--新濠博亚娱乐6883.HK公布,为专注於澳门市场的博彩及娱乐场业务发展商及资产拥有者,集团将实施新的精简管理架构,旨在提升营运效率及更高效地整合博彩及非博彩业务,以达致更佳协同效益.

--整理 萧萍; 审校 黄运涛/林高丽

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]