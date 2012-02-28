〔港报财经评论〕玩法转行为要变--信报2月28日

玩法转行为要变 /习广思

对於昨天的调整,投资者应该早有心理准备,否则应该调校一下自己的乐观情绪.A股在两会前夕气氛回暖,昨天在汇控(0005.HK)支撑下,恒指开市後一度升穿21,500点,午後因A股升幅收窄而倒跌,收报21,217点,下跌189点,大市成交减少至645亿港元,沽空比率稍为上升至8.1%.尽管跌幅不足200点,但大市有超过800只股份录得下滑,一个似样的调整可能即将来临.走势上,恒指尚未跌穿21,000点,但10天线看好的投资者堡垒正式被打破,14天RSI回落至61.97水平.现阶段港股终见疲态,先锁定利润是上策,但仍然是入市,记住游戏玩法已经改变.

恒指的”黄金交叉”仍然值得等待,但尚要近整个月时间.昨天恒指跌破10天线,意义不在於悲观恐惧或者转軚看淡大市,而是近两个月反弹浪的动力,即弱股反弹、”灾难股”挟淡仓、基金补货等因素,已经暂告结束,意味市场上升轨迹改变,股市游戏改变,入市策略也要修改.正如上周强调,大市将进入一个关键的业绩期,利用公司业绩选股将是新的游戏守则.业绩博弈,友邦(1299.HK)业绩後股价急升,昨天成为大市成交额首位,股价挑战去年8月高位.大笨象飞不起、跌不低,狮子银行公布业绩,不同人有不同观点,光看纯利数据按年上升27%,是在市场预期之内,其实就是没惊喜.但是大象的复杂对不同人尽有不同看法,硬要分析的话,上周提出三个重点,分别是:一、美国业务拨备情况.二、环球银行及资本市场业务.三、成本控制是否有改善,都叫人颇为失望,尤其是成本控制.

大笨象减磅进度并不乐观,成本效益比率由55.2%升至57.5%,按实际基准计算的话是61%,距离目标48-52%,远之又远.大象除笨,第一步是悭钱,第二步才讲赚钱,尽管大象仍有大量老本可以吃,但改革之路,欧智华又将如何说服股东大象始终有飞得起的一天?投资世界正在改变,投资行为不能不变.墨守成规与坚持信念之间,距离有多少?投资者也不妨自我思量.伦敦来的基金经理主理债券投资,住在香港多年,皆因他认为亚洲市场充满机会.反覆提到资金出动,但都涌到垃圾债券市场,基金经埋直言:投资世界变了.金融危机前,这些一级机构投资者在债市主要都是买卖国债,但後危机时期,资金转到公司债市场,蓝筹债又好、垃圾债又好,都有人想买,皆因2009年後虽然经济不景气,而公司违约率其实不像历史般高,相反最危险的是政府.(B01)

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日圆或已见底 /苏子

昨天亚洲市美元兑日圆承接上周的良好上升势头,进一步破关而上,并且突破去年7月8日所造的81.48高位.不过,美元兑日圆未能在突破此高位阻力後继续挑战去年5月31日的81.77高位,汇价仅高见81.67便乏力再升,到昨天欧洲入市後,更已自上述高位回落至上周五的80.95收市价以下波动.如昨晚美元兑日圆乏力升回81关口以上波动,反而进一步下跌并以近全日低位收市的话,则日线图便会呈现乌云盖顶的不利形态,再配合届时汇价已明显返回20天保历加通道的81.20顶部支持以下波动及收市,料美元兑日圆将有甚高机会在昨天亚洲市见了短期重要顶部,稍後或会跌破上周五的79.89低位,从而向下展开较深的调整市以改善技术上早已非常超买的走势.

美元兑日圆自本月1日的76低位急升至昨天亚洲市的81.67高位,不足一个月时间上升567点子或7.5%,而且期间汇价并没有经历任何显着的调整市.若美元兑日圆如所料般真的在昨天亚洲市见了短期重要顶部的话,料汇价较大机会调整上述升幅的50%,即目标可见78.83水平,而此调整目标则与本月17日所造的78.75低位相若.昨天美元兑日圆在81.67高位受阻回落的同时,欧罗兑日圆亦因为无力升破110心理关口,高位仅见109.98便掉头重挫,汇价已自上述高位大幅回落逾百点子至108.39低位,幸而此低位暂时仍高於20天保历加通道的108.30顶部支持.如昨晚欧罗兑日圆进一步下挫并明显低收,料汇价将会正式结束2月中旬自101.76低位开始的单边升市,随後汇价料会返回200天SMA的107.05支持以下波动,并回复上落市的走势模式.

昨天亚洲市英镑兑美元曾略破1.59阻力关口,最高曾见1.5901,而此高位与200天SMA阻力相若.可惜英镑兑美元触及此高位後便乏力再升,反而自此高位回落至1.5851低位.昨天亚洲市汇价未能承接上周四及五的良好上升势头,一举突破200天SMA阻力,担心若昨晚汇价一旦向下作出较深的调整并明显低收的话,後市的走势将会变得殊不乐观,失守上周四的1.5648低位後成功一举下破50天SMA支持的可能性极高.留意英镑兑美元的20天保历加通道的底部支持在昨天欧洲市正处於1.5675水平,如稍後英镑兑美元成功跌破50天SMA支持,由於届时已同时跌破上述的通道底部支持位,故在技术性出现多重突破下,担心英镑兑美元稍後的走势将会变得恶劣非常,再度朝着上月13日的1.5233低位迈进的可能性不容抹煞.(B08)