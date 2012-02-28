〔港报财经评论〕银弹大放送,港股难大跌--经济日报2月28日

银弹大放送,港股难大跌 /林瑞芬

恒指昨一度急跌330点,最终只跌189点,收报21,217.技术上,恒指是自去年12月下旬以来首次跌穿10天移动平均线,大市虽整固,但无大跌之虞.汇丰(0005.HK)昨午一度低插,由近71港元质至69.15港元,最後收报69.6港元,跌1.2%.收市後,其业绩曝光.业绩之後,汇丰在英国早段反应是先跌後反弹再回落,股价折算约69.2港元,与昨日汇丰在港最低价接近.港股整固向下冲力料有序进行,昨日跌市,成交仍维持645亿港元.港股大市不是以跌幅修正的话,那会以时间修正为主,估计整固要等到内银股3月中至下旬开始派发业绩表时才有望打破.恒指回调有序,大概的支持位不外乎以下几个,一是近21,000的20天平均线支持位,二是2月初突破之20,500阻力,现为支持位参考.通过整固考验,恒指最终突破高位阻力近21,800再延伸反弹浪的机会仍高,最主要一点是全球货币宽松的竞赛已开始.

全球主要央行的资产负债规模均有不同程度的扩张,欧洲央行在去年12月底推出长期再融资操作加速扩大资产负债表,预计今周内拟公布的第二轮长期再融资操作规模,不少於第一轮.欧洲央行续有空间量化宽松之余,日本央行亦要积极地扭转长期存在的通缩困境,有条件扩大资产负债表.至於美国会否推出QE3?综合目前市场意见,机会一半一半,因近期美国经济数据又不是太差,上半年若不推出QE3,估计到下半年度推出的机会也不大了,因临近总统大选,联储局为保持中立,未必选择推出QE3,因这可能有偏帮现任总统之嫌.全球银弹大放送,确非解决问题之法,经济复苏之障碍最近又添加油价飞升困扰,但以时间换空间更为重要,让银行固本培元,才能应付未来的可能冲击.G20财长会议完成,传递出一个重要资讯,那就是欧元区必须先”自救”,不然,其他国不会施以援手,又开一张期票,对欧元区的防火墙有几厚还有一份憧憬,还有待4月份IMF华盛顿会议附近提供启示.有海外传媒报导,G20更酝酿於4月份推出价值高达2万亿美元的全球救市方案.

北望神州,见中国内地7天回购利率持续回落,难怪中国内地股市交投持续畅旺,沪、深两市成交额昨进一步抽升近2,700亿港元,但上证综指的阴阳烛图呈高位十字星,最高见2,478,收报2,447,接近全日低位收市,显示高位初现压力.IMF警告环球经济未脱险,欧元集团主席容克不排除希腊可能需要第三轮援助,昨晚欧洲股市偏软.(012)

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两会稳中求进,国指继续整固 /余少文

中国内地股市”七连升”,但尾市升势明显减弱,令国企指数”三连跌”,继续整固之路.至於本周六召开的全国人大和政协会议,相信会维持中国”稳中求进”路向,以稳为主,缓慢地调整货币政策.国企指数昨日一度升105点高见11,795点,可惜A股收市後,国指走势立即”变脸”,一度跌253点,最後跌149点或1.3%,收11,540点,成交额147亿港元,是近日成交最多的一日,不足四分一主板H股可以逆市上升.而红筹指数则跌44点或1%,收4,162点,成交额42亿港元.其实,国指和红指过去一周持续回落,整体成交量缩减,国指牛熊分界线依然是短期主要支持位,一旦失守,国指要下试11,000点,也是一直认为的支持位所在.而国指能否摆脱牛熊线的拉力,要取决中国会否有利好消息出现.

政协在周六召开、人大则在下周一举行,两会过去至今的橡皮图章角色并没有改变,即使中国领导人近期密集在沿海地区调研,如到广东、上海、浙江等地,市场相信今次两会主要关注经济问题,但相信国务院总理的政府工作报告没有太大新意,还是跟从去年底中国经济工作会议的经济定调”稳中求进”.由於人民银行近期才下调存款准备金率,下调时间较市场预期为迟,显示中国的”稳中求进”是以”稳”为主导,今年会否再下调多三次存准率,确实令人怀疑.中国内地厦门大学、新加坡国立大学和经济参考报联合公布的中国宏观经济预测与分析报告,估计中国今年上半年会调整货币政策,当中包括在第二和第三季连续两次降息.其实,市场普遍相信中国内地今年只会下调三至四次存准率,最多只会减息一次,目前已下调了一次存准率,若然减息,或会反映中国内地经济不济,要透过减息来刺激经济,未必能对大市带来即时刺激.

不过,全国人大财经委副主任吴晓灵建议,适当放松存贷比率的计入项目,将同业存款计入存贷比率的分母,因为中小银行的同业存款来源和运用的占比最高,也是金融机构间资金配制的重要力量,存贷比率一旦计入同业存款,则全国中小银行的存贷比率会由2011年末的69.1%降至63.8%,可以增加银行的放贷能力.由於内银股占指数比重最大,今年虽面对融资压力,估计今年是业绩修复年及四大行会减少派息,但人行如续下调存准率,以及吴晓灵的建议获接纳,银行贷款能力一旦松绑,确实可保业绩增长,尤其中小银行,故达到存贷比率上限75%的招商银行(3968.HK)、中信银行(0998.HK)、民生银行(1988.HK)等会有利.(010)