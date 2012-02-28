〔港报社评〕特首战流选与否,新特首添艰--经济日报2月28日

立会主席曾钰成宣布不参选特首,公众对特首选情更感疑虑:唐英年已失民信,梁振英未有足够选委支持,争选票时恐被迫利益交换,或损公众利益;若选举流选,要5月重选,胜选者两个月内匆匆上马,交接与管治恐更添难.若3月特首选举不出现流选情况,那候选的民主派何俊仁固无胜算,立会议员叶刘淑仪纵能入闸,胜算机会极微,至於本来大热的唐英年,在连番丑闻後已失市民信任,若当选只怕激发市民强烈反弹,以至大规模抗议,中央与选委应不会冒天下之大不韪.那余下的只有梁振英,惟他涉西九评选风波,尚未澄清,诚信仍遭公众质疑,他近日更遭指控,斥其阵营是大爆对手唐英年以至曾荫权丑闻的幕後黑手,更抨击其手段.

公众疑虑的是,在被市民指属小圈子的特首选举中,梁振英会否被迫作利益交换,以换取选票,个中会否损及公众利益.现已有传言,梁氏阵营以委任民主派人士任问责官员,争取泛民选委支持:那面对其他界别选委包括工商界,梁氏要被迫作怎样的让步?

若梁振英得不到逾半选委支持,特首选举流选後遗症亦大.此因重选要在今年5月6日,相较梁唐两人逾年准备,数月来与市民、选委沟通,届时纵有新候选人入闸,亦难在两个月时间内,令选委以及公众,对其政纲、能力和人格有清晰认识,胜选亦难打下此後施政的公信力基础.重选时间紧迫,後遗症不少.今次特首选举发展至今,无论会否流选,已令市民对政府的信心、对新政府的组成与运作,恐怕都伤害难免.(A04)