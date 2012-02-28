〔港报社评〕经营风雨依然,汇控蹒跚前行--信报2月28日

汇丰控股公布截至去年12月底全年度业绩,纯利达162亿美元,按年上升27%,大致符合市场预期,但其中债务重估利得约41亿美元,若扣除这些收益,税前盈利其实下降,反映银行业的经营仍然相当吃紧.业绩公布後,汇控在伦敦股价下跌,反映市场失望之情.从盈利来源看,投行部门生意大幅倒退,零售银行与财富管理部门表现只算平稳,最大的利润部门来自商业银行.除税前利润贡献最大的地区在亚太,基本符合当前亚太区经济快速增长、欧美经济陷入长期性低迷的格局.换言之,汇控在亚太区,尤其在中国内地的发展,已成为未来盈利的寄托.

去年盈利虽创金融危机以来高点,但欧洲经济黯淡前景始终无法扭转.照发展形势看,欧美经济复苏步伐能否稳定,在一定程度上以金融部门的”去杠杆化”为前提条件,端视银行修复本身资产负债表的成效.由於金融机构获得新资金,首先要充实自身的资本金,而不是贷款,这样一来,在这个修复过程中,必然降低金融部门支持实体经济发展的动力,形成恶性循环.可以说,银行业的经营迄今元气未复.在这个大气候下,汇控的表现也不宜寄予厚望.过去,汇控一直是香港股坛的”明星”,股民的宠儿,但随着汇控在北美扩张碰壁,在今次金融危机中备受挫伤,加上中国国有及大型银行的急速发展,即使汇控锐意在亚太区和中国内地大展拳脚,但面对的竞争也愈来愈大.

但无论如何,汇控的业绩表现,很大程度反映银行业在後金融危机所面对的经营风雨困局.汇控行政总裁欧智华去年定下成本效益比率降至48%-52%的目标大计,但去年单位收益所占用的成本不仅无法下降,且较前增加,反映期内要完成目标,难度更大.通过裁员来压抑成本,是最直接却最易引起当地劳动人口作出激烈反应的选择.汇控在业绩公布前,宣布可以提早结束裁员,但如今降低成本效益率显然需要再加大力度,而税前利润实质下跌,反映汇控在当前金融与经济阴霾下只能蹒跚前行.(A02)