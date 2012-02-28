〔港报社评〕汇控前景存隐忧,香港业务应加强--文汇报2月28日

汇控昨日公布去年业绩,录得净利润162亿美元,按年增约27%,与市场预期基本相符.近年环球经济不景的情况下,汇控仍能取得可观利润,主要靠香港及亚太地区的业务贡献.不过,受欧美业务形势严峻、成本效益继续恶化等因素影响,经营前景未能乐观.汇控应重新调整发展策略,加强本港的经营业务,尽快停止为减省整个集团成本而在香港大规模裁员的计划.汇控交出成绩单表面上看起来风光,可以说是在众多西方国家银行之中独领风骚,但实际上存在不少隐忧,多项指标未达标甚至倒退.包括核心业务环球银行及资本市场业务除税前利润70亿美元,按年下跌24%等.汇控去年业绩的主要财务指标差强人意,反映在欧美经济陷入衰退的困局,汇控的经营不可能不受到影响.

虽然汇控近年锐意拓展经营版图,变身成为世界级的金融巨擘,但是从其业绩的各地区税前盈利分布来看,香港仍是其最重要盈利贡献地区.汇控去年在香港取得58.23亿美元的利润,较之欧洲(46.71亿美元)加上北美洲(1亿美元)的总和还多,香港和亚太地区的盈利已占了集团总盈利的60%.可见,受惠於内地经济的快速增长,香港作为联系中国及海外市场的重要金融窗口,在汇控的经营业务、盈利贡献中仍具有举足轻重的地位.

因此,汇控要缩减成本,重整架构,计划在3年内於全球裁减3万个职位,应该将裁减的目标放在”流血不止”的欧美地区,而非”一刀切”地把贡献巨大的香港也卷入其中.相反,汇控在香港应该增聘更多人手,以便拓展增值业务,捕捉更多的盈利机会.日前汇控宣布原来香港的裁员3,000人的计划,有望於第二季完成,受影响的员工大幅减少.此乃明智之举,有利提振员工士气,也为汇控拓展业务保留人才.其实,汇控提高成本效益,除了大规模”瘦身”之外,市场更关注汇控会否”肥上瘦下”.汇控应该努力精简集团架构,减省管理层级,改善决策及减少繁文缛节,相信更有助於持续节省成本,尽早达成提升效益的目标.(A04)