〔港报社评〕曾荫权交代款待疑窦,不应设时限压缩提问--明报2月28日

特首曾荫权接受富豪款待,虽然他多番选择性地解释,仍然未能释除疑虑,曾荫权的操守和诚信,特别是在公务员圈子,受到空前质疑,廉洁政府亦因此蒙上巨大污点.昨晚,特首办公布曾荫权後日将出席立法会特别答问会,接受议员提问,这是曾荫权踏出正确一步,因为挤牙膏般面对”丑闻”,只会予人”不够坦荡,必有隐瞒”的印象;到立法会一次过讲清楚整件事,一则有望挽回一己声誉,更重要的是有机会消除公务员的疑虑,并重建市民对廉洁政府的信心.

丑闻缠身影响施政,还有什麽比厘清”款待门”更重要?“款待门”涉及香港最具权力的特首是否收受不当利益,备受公众甚至国际关注.即使曾荫权安排在电台、电视讲他的版本,但是就个别事态,说法亦出现前言不对後语情况.例如,较早前,曾荫权接受TVB独家访问时,表示乘搭友人私人飞机到日本,他支付了相当於商务客位的费用,但是日前在”南华早报”撰文和在电台表述的版本,却说他和妻子共付出了18.8万港元费用.乘搭飞机商务客位到日本,机票费用约2万多港元,曾荫权在两个不同解释有不同版本,哪一个符合事实,尚待厘清.

若廉洁政府蒙污,香港比曾荫权更伤.”基本法”47条规定”行政长官必须廉洁奉公,尽忠职守”,这是中央对特首的要求和期许,也应该是特首对中央和市民的承诺,曾荫权应该好好利用後日立法会答问会的机会,以事实证明做到”廉洁奉公、尽忠职守”,挽回声誉,重建市民对廉洁政府的信心,否则他固然”很伤”,香港所受伤害更大.(A04)