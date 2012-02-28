〔港报社评〕丑闻盖过政纲,有心人叹无奈--星岛日报2月28日

立法会主席曾钰成宣布放弃参选行政长官,形容过去短短10天见识到”选举文化中较丑恶的一面”.全港市民其实与他一起见识这场选举劣质文化,两大阵营黑材料满天飞,候选人的民望高低,主要取决於处理丑闻手法是否高明.政纲理念、管治班底和能力统统成为次要考虑.

难匆忙交货曾钰成退选.特首选举现阶段演变成唐英年和梁振英两大阵营的泥浆摔角,势成水火.曾钰成宣布考虑出选来修补建制派裂痕,在短短10天即打退堂鼓,理由包括事出仓卒,不够时间准备政纲,厘清理念向市民解疑,提高自己的认受性.要设想周全,确保讨好市民时不会招来反弹,已经不容易,再要确保开出的选举支票在当选後能够如期兑现,就更加困难.尤其是特首班子是透过政治任命进入政府,而现有行政运作体制经过百多年的历练,已经发展成一套复杂缜密的固有机制,政治班子要与这套机制磨合,在原有基础上进行优化,殊不容易.

优化已不易改革更加难.如果要推行大刀阔斧的改革,就算有非常良好的意愿和美丽愿景,但要确保改革能够达到原定目的,而不是牵一发动全身,滋生更多问题,被副作用牵扯到荒腔走板、民怨丛生,难度更加高.处理丑闻危机手法的高低,只能够反映候选人的部分能力.谁比较适宜管治香港的重任,视乎谁能够交出一份掷地有声、构思缜密、同时得到社会多方面接纳的政纲,以及组成一个能力和公信力高的管治班子.曾钰成宣布现阶段不参选,背後可能有很多理由,但他表示不想匆匆抄政纲交货,听来却是言之有物.(A06)