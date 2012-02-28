〔香港热股〕玖龙纸业午後大涨逾10%,其下半年产品平均盈利可望回升

路透香港2月28日电---亚洲最大的箱板原纸生产商--香港玖龙纸业控股有限公司2689.hk股价周二午後大涨逾10%,创两周半来新高.公司董事长张茵表示,产品提价料有助於2011财年下半年产品平均盈利上涨,且重申目前创新高的负债比率将会逐步下降.

分析师也指出,中国银根放松、原材料价格涨势稍歇以及政策有利於大型纸业公司,将令玖纸下半年获利表现改善.

张茵在记者会上称,"(上半财年)销量算好,盈利偏低是大的市场关系,银根收紧、利息上调,为我们带来影响."

她并表示,下个月起产品将调价,各个品种销售盈利平均将可超过上半财年的每吨200元人民币.但她未作进一步说明.

玖纸副行政总裁张成飞也表示,竞争产品--木浆价格开始回升,令以废纸作为原材料的纸板有较大的议价能力,这也是下半财年产品平均盈利可望上升的原因.

由於原料成本无法转嫁至客户,且平均售价下滑,玖龙纸业至2011年12月31日止的中期净利为8.37亿元人民币,按年大减34%;中期毛利率由上年同期的18.0%下降至约15.9%.[ID:nCH0098301]

张茵同时预估,下半财年产品销量将为500万吨,较上半财年的400万吨成长25%,全年可望达到850-900万吨.她时重申,新项目投产後,负债比可望由目前的高点115.4%下滑,年底前降至100%.2013财年将降至90%.

分析师多指出,宏观调控放松,有利於玖纸的运营环境.此外,煤价等原材料价格自高点回落,也令玖纸毛利率压力获得减轻.

"近期存款准备金率下调後,销售动能有所改善."星展唯高达在报告中称,"近期燃煤价格自高点回落9-10%,也有助於改善玖纸毛利."

该投行维持玖纸"中立"评级,目标自5.00港元调升至5.80港元.

中国央行自上周五(24日)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.本次下调预计将向金融系统注入资金约4,000亿元人民币.[ID:nCN1398558]

本地时间下午1:52时,该股股价大涨10.39%至6.48港元,涨幅优於大盘恒生指数.HSI的1.22%.(完)

浏览玖龙纸业其他新闻,请点选[2689.HK-CMN]