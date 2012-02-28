〔香港热股〕恒生银行午盘涨近4%至五个月新高,受业绩优於预期提振

路透香港2月28日电---香港恒生银行(0011.HK)周二午盘大涨近4%至五个月新高,受优於预期的业绩提振.
香港时间14:10,该股涨3.65%,报105.2港元;稍早一度触及105.4港元;大市恒生指数.HSI升1.1%.
恒生银行此前公布,2011年度净利同比增长12%,并优於市场.[ID:nCH0098029]
投行瑞信的报告称,若果扣除联营公司收入以及重估收益,恒生银行的经营溢利仍较该行估计高出3%.而且业绩显示恒生银行没有减派股息,一级资本水平稳固,以及下半年的净息差较上半年有所扩阔.
该行分析师Franco Lam在报告中称,"这份业绩有助释除市场对该行的疑虑."瑞信并维持恒生银行投资评级为"优於大市",及目标价每股120港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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