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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 12:22 BJT

〔港股业绩〕港交所去年净利按年微增1%至50.9亿港元,基本符合预期

路透香港2月29日电---以市值计全球最大交易所--香港交易及结算所(0388.HK)周三宣布,2011年净利按年升1%至50.9亿港元.该业绩基本符合此前市场预期.

汤森路透I/B/E/S综合18位分析师平均预估值为51.2亿港元.

港交所2011年度每股盈利为4.73港元,并建议派末期息每股2.09港元.

公布业绩前,港交所早盘收高0.48%至145.4港元;大盘恒生指数.HSI收高0.52%.(完)

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--记者 陈敏; 审校 张喜良

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