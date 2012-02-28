〔港股业绩〕新地中期基础溢利创半年业绩新高,将续售非核心收租物业(更新版)

(新增管理层和分析师言论)

* 中期基础溢利按年升13%,创半年业绩新高

* 业绩符合市场预期

* 至今完成全年度销售目标九成

* 拟续出售非核心收租物业

* 参考新旧资料及情况发展,决定特首投票意向

路透香港2月28日电---以市值计香港最大地产商--新鸿基地产(0016.HK)2011/12年度中期基础溢利创记录以来半年业绩新高,基本符合市场预期.管理层并表示,目前已完成了本财年销售目标的九成,公司未来计划陆续出售一些非核心收租物业.

新地周二公布,截至去年12月底止六个月,新地的净利为211.3亿港元,当中包括投资物业重估盈余约94.63亿港元.若撇除重估盈余因素,则期内新地的基础溢利升至117.7亿港元,按年上升13%.受房地产销售及租金收益上升,以及附属公司业绩增长带动.

路透此前综合六名分析师平均预测新地中期基础溢利为115.1亿港元.

而距6月底本财年结束尚有四个月时间,新地已接近完成全年销售目标.

"我们本财年要卖(总值)320亿港元的物业,目前已达标九成."新地代理执行董事雷霆在记者会上称.

交银国际分析员刘雅瀚表示,新地上半年度业绩突出,主要来自其与港铁(0066.HK)合作的将军澳楼盘"天晋",以及西九龙豪宅"珑玺"的销售收益入帐.

他相信,随着近期香港楼市於春节後出现"小阳春",大型房地产商如新地及长江实业(0001.HK)被看好.

"它们在新界有不少的中小型住宅可供应市场,而这类型物业切合一般市民的负担能力."刘雅瀚说."当市况开始再次好转,这些地产商未来几个月将加快销售楼盘."

公布业绩前,新地收高2.56%,报120.4港元;大盘恒生指数.HSI升1.65%.

**继续出售非核心收租物业**

另一方面,新地表示,公司未来计划陆续出售一些非核心收租物业.

"公司每年的租金收入达100亿港元,未来会继续增加,因为会有新物业落成,而现有物业租金也会有所提升,所以一些规模细的项目会卖出."新地主席郭炳联表示.

雷霆表示,去年公司出售了两个位於长沙湾和观塘的非核心收租物业,今年亦计划出售两个.

**视情况决定特首投票意向**

提到下月举行的特首选举,新地两名主席--郭炳江和郭炳联昆仲均为1,200名有份投票选出特首的选举委员,而此前他们提名了前政务司司长唐英年参选.但近日唐英年受到九龙塘大宅地库僭建事件,令其个人诚信备受质疑,因而选情受挫.

被问到在3月25日特首选举会否投票给唐英年时,郭炳江表示,提名唐英年是因为认同其施政理念和政纲,且有多年管治经验,能凝聚人才.

"(投票)会参考新旧资料,以及最近的发展情况,将来无论谁成人为特首,希望(他)可进一步改善香港经济和民生问题,维持社会繁荣稳定."郭炳江说.

而对於有指新地向特首曾荫权赎送跑步机,因而引起外界关注.新地发言人在会上称,公司内部不同单位会不时将一些旧的和不需要的材料,送给或损给不同单位.而2005年因为旗下一间会所更新设施,故将一部1998年款的旧跑步机送往礼宾府,她并表示手头只有这些资料,没有其他补充.(完)

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--记者 梁慧仪/Alex Frew McMillan; 审校 曾祥进