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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:05 BJT

《香港报摘》--经济日报2月29日

* 要闻版头条:

--市场炒作欧央行放水憧憬,好友大手买入中资重磅股,推高恒指昨於期指结算日急升350点或1.7%,创下近半年最高收市水平.不过投资界料港股整固未完,大市短线难以突破,反会按业绩消息另炒市场期望低的股份.

* 其他:

--楼市调控又一年,但内房股业绩有惊无险,「广东帮」表现理想。碧桂园(2007.HK)去年多赚35.5%,至58亿元人民币.公司总裁莫斌未给出今年销售指引,仅冀合约销售较去年完成的432亿元有所增加.

--由亚洲最大的钼业巨头、金堆城钼业集团拥有的育空锌矿(Yukon Zinc Corp)拟来港上市,筹约2亿美元.

--外界关注新奥能源(2688.HK)何时召开股东会,表决收购中国燃气(0384.HK)交易.新奥昨公布,股东通函将推迟至3月31日前发布,希望"可载入公司去年财政业绩,以令股东作出更知情之决定".(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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