《香港报摘》--信报2月29日

* 头版头条:

--楼市经历逾半年的低迷後,新春後出现小阳春,市场释放购买力,带动十大屋苑在2月份交投回升.代理数据显示,十大屋苑成交量全线上扬,本月暂录得815宗成交,按月急增近三倍,楼价也受带动.有学者预料,小阳春仍可持续最少一个月.

* 其他:

--华侨城亚洲(3366.HK)表示,公司计划五年後市值达到100亿港元.主席王晓雯表示,未来发展包括母公司继续注资,并将投入更多资源与综合开发业务.

--汇丰(0005.HK)亚太区行政总裁王冬胜指出,今年首两个月包括香港的亚太区业务动力不错,但在利率低企的环境下,香港的净息差仍有压力.另外,他表示,该行或会扩张亚太区的人手,至明年底员工数目可能增加多达5%.

--新世界百货(0825.HK)企业事务总监胡玉君表示,2011/12上半年度同店销售增长17%,今年首两个月均录得高单位数字,相信下半年度同店销售增长可回升至15%.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 梁慧仪; 审校 林高丽

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