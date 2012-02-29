《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
路透香港2月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7543港元HKD=) 美国股市周二收升,道指自2008年5月来首次收在13,000点上方,道琼工业指数.DJI收升23.61点,或0.18%,至13,005.12点;标普500指数也攻克一高点,因美国消费者信心数据及油价大幅回落助推接近五个月的升势.[ID:nCN8519556] 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 230.000 3.14 30308 17.835 0.42 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.830 2.83 83417 4.290 -0.01 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.710 1.05 162349 81.746 -0.31 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 46.380 1.87 63743 23.976 0.11 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 150.750 1.34 46487 11.690 -0.77 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 113.980 1.95 45160 8.838 0.66 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.760 1.84 300567 69.416 0.39 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 60.100 1.43 32751 4.660 -0.21 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.090 -0.44 234912 14.028 0.48 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 24.710 0.53 33949 19.161 -0.72 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 25.220 2.52 29994 4.889 -0.43 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 24.920 2.89 17392 3.865 -0.90 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 18.940 2.82 5267 1.469 -50.05 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.670 1.52 34827 0.414 -1.41 (完) --整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱