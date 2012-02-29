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亚洲 | 2012年 2月 29日 星期三 08:08 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月29日

路透香港2月29日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7543港元HKD=)

  美国股市周二收升,道指自2008年5月来首次收在13,000点上方,道琼工业指数.DJI收升23.61点,或0.18%,至13,005.12点;标普500指数也攻克一高点,因美国消费者信心数据及油价大幅回落助推接近五个月的升势.[ID:nCN8519556] 


公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  230.000    3.14      30308            17.835       0.42
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.830    2.83      83417             4.290      -0.01
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.710    1.05     162349            81.746      -0.31
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   46.380    1.87      63743            23.976       0.11
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  150.750    1.34      46487            11.690      -0.77
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  113.980    1.95      45160             8.838       0.66
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.760    1.84     300567            69.416       0.39
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   60.100    1.43      32751             4.660      -0.21
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.090   -0.44     234912            14.028       0.48
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   24.710    0.53      33949            19.161      -0.72
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   25.220    2.52      29994             4.889      -0.43
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   24.920    2.89      17392             3.865      -0.90
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   18.940    2.82       5267             1.469     -50.05
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.670    1.52      34827             0.414      -1.41 (完)

  --整理 梁慧仪

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