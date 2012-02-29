《香港重要政经日程》--2月29日-3月6日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月29日(周三)
-- 公布1月份M3货币供应.
-- 公布1月份外汇基金总资产数据.
-- 国浩集团(0053.HK)公布中期业绩.
-- 新世界发展(0017.HK)公布中期业绩.
-- 澳博控股(0880.HK)公布全年业绩.
--11:30 合景泰富(1813.HK)全年业绩记者会.
--15:00 渣打集团(2888.HK)全年业绩记者会.
--16:45 香港交易所(0388.HK)公布全年业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
3月1日(周四)
-- 公布2012年1月零售销售数据.
-- 阳光油砂(2012.HK)首日挂牌.
-- 汇贤产业信托(87001.HK)公布全年业绩.
--14:00 中信泰富(0267.HK)公布全年业绩记者会.
*--15:00 特首曾荫权出席立法会接受提问.
*--16:30 金管局总裁陈德霖出席立法会财经事务委员会.
--16:30 越秀地产(0123.HK)全年业绩记者会.
3月2日(周五)
-- 华润水泥(1313.HK)公布全年业绩.
-- 中信资源(1205.HK)公布全年业绩.
-- 金沙中国(1928.HK)公布全年业绩.
-- 高鑫零售(6808.HK)公布全年业绩.
3月5日(周一)
-- 公布2012年2月PMI数据.
-- 裕元集团(0551.HK)公布一季度业绩.
-- 宝胜国际(3813.HK)公布一季度业绩.
-- 卓亚资本(8295.HK)公布全年业绩.
-- 首创置业(2868.HK)在北京召开股东大会.
*3月6日(周二)
-- ASM太平洋(0522.HK)公布全年业绩.
-- 龙翔集团(0935.HK)公布全年业绩.
-- Mongolian Mining(0975.HK)公布全年业绩.
-- 旺旺中国(0151.HK)公布全年业绩.
--09:00 第一拖拉机(0038.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:00 灵宝黄金(3330.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 南京熊猫电子(0553.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:00 中信银行(0998.HK)在中国举行股东特别大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 梁慧仪
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱