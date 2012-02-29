《香港报摘》--其他报纸重要消息2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
* 明报
--上海市房管局於本月21日公布持居住证满三年的外地户籍居民可买第二套房,但当地地产代理证实,周二(28日)下午收到房地产交易中心的通知,取消对上述持三年居住证的非上海籍居民购买第二套房申请.
--内地福建省猪肉供应商普甜食品(1699.HK)今天起招股.公司主席蔡晨阳表示,猪肉价格波幅为三年一个周期,因此监於2011年猪肉价格飞涨,预计2012年猪肉价格将保持平稳,2013年略有上升.
* 星岛日报
--汇控(0005.HK)(HSBA.L)亚太区总裁王冬胜表示,今年首两个月亚太区整体业务增长动力依然不俗,又指亚太区会继续重组架构,并有计画於2013年底前增加5%人手.
* 苹果日报
--京能清洁能源(0579.HK)计划发行公司债券,发行总额不超过36亿元人民币,期限不超过七年,集资所得将用於偿还金融机构贷款和补充公司流动资金.
--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)母公司中国铝业公司总经理熊维平表示,2011公司实现营业收入逾2,300亿元人民币,利润超过25亿元人民币,未来中铝将积极参与全球资源配置.
* 东方日报
--据市场消息指,韩资电子股飞颖集团1167.HK决定延迟招股计划.消息人士解释,主要因为环球市况波动以及新股市况未如管理层的预期,又指现阶段未有新的时间表及安排.
* 文汇报
--恒生银行(0011.HK)去年业绩稍胜於市场预期,该行将续扩张内地业务,计划至2014年再额外增加20个网点,内地亦会继续增聘人手.恒生银行副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,今年该行员工将续获得加薪及发放花红,又强调该行暂无集资压力.
--新创建(0659.HK)执行董事曾荫培表示,虽然油价高企,运输业务蒙受压力,但无意加价.
--内地家电连锁零售商苏宁电器(002024.SZ)今年海内外新开店舖将超过400家,其中香港及日本将分别新开八家及三家.同时,该集团大力发展电子商务,力争苏宁易购网上销售额实现全年300亿元人民币的销售目标.
* 大公报
--香港股市第二阶段加时计划将於3月5日实施.有立法会议员将於今天举行的立法会会议上,向有关方面提出口头质询,促请财经事务及库务局局长陈家强处理,同时要求香港交易所(0388.HK)於今天举行的董事会会议上,认真考虑搁置计划.(完)
--整理 萧萍; 审校 杨淑祯
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱