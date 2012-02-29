《香港报摘》--其他报纸重要消息2月29日

* 明报

--上海市房管局於本月21日公布持居住证满三年的外地户籍居民可买第二套房,但当地地产代理证实,周二(28日)下午收到房地产交易中心的通知,取消对上述持三年居住证的非上海籍居民购买第二套房申请.

--内地福建省猪肉供应商普甜食品(1699.HK)今天起招股.公司主席蔡晨阳表示,猪肉价格波幅为三年一个周期,因此监於2011年猪肉价格飞涨,预计2012年猪肉价格将保持平稳,2013年略有上升.

* 星岛日报

--汇控(0005.HK)(HSBA.L)亚太区总裁王冬胜表示,今年首两个月亚太区整体业务增长动力依然不俗,又指亚太区会继续重组架构,并有计画於2013年底前增加5%人手.

* 苹果日报

--京能清洁能源(0579.HK)计划发行公司债券,发行总额不超过36亿元人民币,期限不超过七年,集资所得将用於偿还金融机构贷款和补充公司流动资金.

--中国铝业(2600.HK)(601600.SS)母公司中国铝业公司总经理熊维平表示,2011公司实现营业收入逾2,300亿元人民币,利润超过25亿元人民币,未来中铝将积极参与全球资源配置.

* 东方日报

--据市场消息指,韩资电子股飞颖集团1167.HK决定延迟招股计划.消息人士解释,主要因为环球市况波动以及新股市况未如管理层的预期,又指现阶段未有新的时间表及安排.

* 文汇报

--恒生银行(0011.HK)去年业绩稍胜於市场预期,该行将续扩张内地业务,计划至2014年再额外增加20个网点,内地亦会继续增聘人手.恒生银行副董事长兼行政总裁梁高美懿表示,今年该行员工将续获得加薪及发放花红,又强调该行暂无集资压力.

--新创建(0659.HK)执行董事曾荫培表示,虽然油价高企,运输业务蒙受压力,但无意加价.

--内地家电连锁零售商苏宁电器(002024.SZ)今年海内外新开店舖将超过400家,其中香港及日本将分别新开八家及三家.同时,该集团大力发展电子商务,力争苏宁易购网上销售额实现全年300亿元人民币的销售目标.

* 大公报

--香港股市第二阶段加时计划将於3月5日实施.有立法会议员将於今天举行的立法会会议上,向有关方面提出口头质询,促请财经事务及库务局局长陈家强处理,同时要求香港交易所(0388.HK)於今天举行的董事会会议上,认真考虑搁置计划.(完)

--整理 萧萍; 审校 杨淑祯

台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]

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