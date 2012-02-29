〔港报社评〕热炒商品价,要知政经拦路虎--经济日报2月29日

环球商品价格持续上扬,表面因美国经济复苏苗头趋强、伊朗局势紧张,但预期美欧加码量宽令游资将更泛滥,资金四处炒作,才是背後主要动力.惟受国际政经因素掣肘,商品价格今年极可能只是大上大落格局.商品价升压经济,通胀阻再量宽.纽约期油昨虽终止七连升,但仍高企每桶108美元,本月已累升9%.其他商品价格亦有相当升幅,标普商品价格指数今年至今已累升逾10%.环球商品价格续升,固因美国经济复苏势头较预期强劲,市场憧憬环球经济有较理想表现,拉动商品需求和价格;且伊朗局势紧张,中东战火阴霾日浓,令油价升幅加剧.

惟上述是表面原因,欧洲央行继去年底推出近4,900亿欧元”走後门式”量化宽松後,市场预期今日将加码再推约5,000亿欧元;市场更预期美储局年中亦将推第三轮量宽;中国、巴西等新兴国家近期亦稍松货币政策,此令市场燃点像2009年环球水浸推升商品价格情景,遂大肆炒升商品.经济方面,欧洲经济已陷衰退,美国经济表面虽好,惟病根包括楼市不振等尚未治癒,经济复苏实仍脆弱.若商品尤其石油价格续升,欧洲经济固雪上加霜,美国复苏步伐亦遭打击.

政治方面,受油价续升拖累,美国汽油价格现直逼每加仑4美元,美国民众普遍驾车代步,汽油消费占美国家庭消费8%,汽油价若居高不下,打击美国人生活,冲击美国总统奥巴马年底大选连任机会.事实上,沙特阿拉伯正增产石油,相信是奥巴马背後发功,以减伊朗问题对油价的升压.况且,商品尤其油价续涨亦会推高通胀,阻碍联储局主席伯南克推第三轮量宽的时机及力度,阻碍奥巴马催谷经济与市场气氛以争选票部署,故奥巴马势遏油价续升.此外,新兴市场亦忧商品涨价,重燃高通胀噩梦,故不会坐视,将按形势可能收紧货币政策,此不利商品价格续涨.美国要遏油价,炒波幅非炒升幅.商品价升势可能受阻,环球资金未必觉得是坏事,因市场大上大落亦能令他们上下其手图利,实行炒波幅而非升幅.在政经、市场因素互动下,商品价近期升势虽有因,但全年可能是大上大落之局.(A06)