〔港报社评〕LTRO二轮启动难改欧罗命途--信报2月29日

欧洲央行今天启动第二轮长期再融资操作(LTRO),以超低利率向欧洲银行业提供无上限3年期信贷,避免欧罗区陷入信用紧缩危机,预料规模达5,000亿欧罗.虽然此举使欧洲银行体系获得流动性,降低银行倒闭引发的系统性风险,却无法令陷入债务深渊的负债国经济复苏,遑论有效根治欧债危机的深层病灶.在推出新一轮LTRO前夕,欧央行行长德拉吉强调,他有信心今回LTRO启动後,欧洲银行业能够增加信贷规模,把资金用於直接放贷予实体经济.不过,目前欧洲经济依然低迷不振,欧盟执委会日前更预估,欧罗区今年第一季国内生产总值增长可能萎缩0.3个百分点,与去年第4季降幅相若,连续两季经济收缩,意味经济跌入衰退之中,势必打击企业的信心,也压抑银行信用放贷的活动.明显看到,如今欧洲银行主要仍在修复资产负债表的进程当中加上提高资本充足率的要求,客观上也约束了金融机构的放贷能力.

今天所启动的二轮LTRO,借贷抵押品标准也得到放宽,规模亦不封顶,视乎商业银行的投标需求,显示欧洲央行不断加大在欧债危机中发挥的角色,分担更多解决欧债危机问题的”成本”.至於LTRO规模大小对欧罗汇率走势的影响,市场的解读和意见相当分歧.有估计此举将纾缓欧债危机的流动性风险,可望刺激市场风险偏好情绪,令欧罗汇价得到支持;也有分析认为LTRO形同”量化宽松“,使欧罗汇价受压,但无论如何,央行当前竭力降低银行系统性风险,虽使欧债危机得到喘息和时间机会,却难以扭转欧罗仍在深渊边缘跌撞的命途.

可以说,LTRO难以有效刺激经济扩张;低息贷款增加流动性,对提高负债国的实际还债能力也没有帮助.欧盟执委会日前把欧罗区通胀预估由1.7%调高至2.1%,央行巨大的流动性供应既可能弱化欧洲银行的经营激励,甘於把资金回流央行以赚取绳头小利,也有加剧欧洲长期通胀风险之虞,令解决欧债危机的进程添上新的金融系统与经济风险.(A02)