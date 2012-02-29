〔港报社评〕LTRO二轮启动难改欧罗命途--信报2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
欧洲央行今天启动第二轮长期再融资操作(LTRO),以超低利率向欧洲银行业提供无上限3年期信贷,避免欧罗区陷入信用紧缩危机,预料规模达5,000亿欧罗.虽然此举使欧洲银行体系获得流动性,降低银行倒闭引发的系统性风险,却无法令陷入债务深渊的负债国经济复苏,遑论有效根治欧债危机的深层病灶.在推出新一轮LTRO前夕,欧央行行长德拉吉强调,他有信心今回LTRO启动後,欧洲银行业能够增加信贷规模,把资金用於直接放贷予实体经济.不过,目前欧洲经济依然低迷不振,欧盟执委会日前更预估,欧罗区今年第一季国内生产总值增长可能萎缩0.3个百分点,与去年第4季降幅相若,连续两季经济收缩,意味经济跌入衰退之中,势必打击企业的信心,也压抑银行信用放贷的活动.明显看到,如今欧洲银行主要仍在修复资产负债表的进程当中加上提高资本充足率的要求,客观上也约束了金融机构的放贷能力.
今天所启动的二轮LTRO,借贷抵押品标准也得到放宽,规模亦不封顶,视乎商业银行的投标需求,显示欧洲央行不断加大在欧债危机中发挥的角色,分担更多解决欧债危机问题的”成本”.至於LTRO规模大小对欧罗汇率走势的影响,市场的解读和意见相当分歧.有估计此举将纾缓欧债危机的流动性风险,可望刺激市场风险偏好情绪,令欧罗汇价得到支持;也有分析认为LTRO形同”量化宽松“,使欧罗汇价受压,但无论如何,央行当前竭力降低银行系统性风险,虽使欧债危机得到喘息和时间机会,却难以扭转欧罗仍在深渊边缘跌撞的命途.
可以说,LTRO难以有效刺激经济扩张;低息贷款增加流动性,对提高负债国的实际还债能力也没有帮助.欧盟执委会日前把欧罗区通胀预估由1.7%调高至2.1%,央行巨大的流动性供应既可能弱化欧洲银行的经营激励,甘於把资金回流央行以赚取绳头小利,也有加剧欧洲长期通胀风险之虞,令解决欧债危机的进程添上新的金融系统与经济风险.(A02)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱