〔港报社评〕王澍获奖对中国建筑界的启示--文汇报2月29日

中国建筑师王澍获得有建筑界诺贝尔奖之称的普利兹克奖,是中国本土建筑师首次获此殊荣.事实上,中国正处於城市化、现代化的黄金时期,已成为全世界建筑业发展空间最广的国度,必然孕育具有世界一流水平的建筑师及建筑作品.王澍的作品将浓厚的传统文化、乡土特色融入到现代潮流之中,在当前中国建筑界崇洋风盛的氛围中显得格外清新.王澍获得国际建筑界的最高荣誉,显示国际对中国建筑风格的充分肯定,这对於建立富有中国特色建筑文化极具启示意义.

普利兹克奖评委会决定将奖项授予一名中国建筑师,标志着中国在建筑理念发展方面将要发挥的作用得到世界认可,中国在城市规划和设计方面正面临前所未有的机遇.王澍完全是在中国内地受训,一直以来王澍执着践行中国本土建筑理念,使其作品多了一分清新的气息,由此王澍也获得”中国最具人文气质的建筑家”的美誉.

中国大多数引人关注的建筑都是由外国建筑师操刀设计,即使是代表国家形象的国家大剧院、京奥主体场馆鸟巢亦如此.更突出的现象是,为了张扬奢华阔绰的排场,不少建筑物照搬西方摩天大厦的模式,千篇一律的玻璃幕墙、高耸入云,完全摒弃了中国传统建筑风格,也使得城市的中国文化底蕴日益消散.王澍的获奖反映了国际社会对中国传统建筑文化和风格的重视,无疑是唤醒中国建筑界重新审视传统建筑理念的价值,唯有尊重历史传统、善用民族特色,将民族的风格文化与世界潮流有机地结合,才能令中国的建筑更具生命力.(A04)