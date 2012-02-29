〔港报社评〕王澍获奖对中国建筑界的启示--文汇报2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
中国建筑师王澍获得有建筑界诺贝尔奖之称的普利兹克奖,是中国本土建筑师首次获此殊荣.事实上,中国正处於城市化、现代化的黄金时期,已成为全世界建筑业发展空间最广的国度,必然孕育具有世界一流水平的建筑师及建筑作品.王澍的作品将浓厚的传统文化、乡土特色融入到现代潮流之中,在当前中国建筑界崇洋风盛的氛围中显得格外清新.王澍获得国际建筑界的最高荣誉,显示国际对中国建筑风格的充分肯定,这对於建立富有中国特色建筑文化极具启示意义.
普利兹克奖评委会决定将奖项授予一名中国建筑师,标志着中国在建筑理念发展方面将要发挥的作用得到世界认可,中国在城市规划和设计方面正面临前所未有的机遇.王澍完全是在中国内地受训,一直以来王澍执着践行中国本土建筑理念,使其作品多了一分清新的气息,由此王澍也获得”中国最具人文气质的建筑家”的美誉.
中国大多数引人关注的建筑都是由外国建筑师操刀设计,即使是代表国家形象的国家大剧院、京奥主体场馆鸟巢亦如此.更突出的现象是,为了张扬奢华阔绰的排场,不少建筑物照搬西方摩天大厦的模式,千篇一律的玻璃幕墙、高耸入云,完全摒弃了中国传统建筑风格,也使得城市的中国文化底蕴日益消散.王澍的获奖反映了国际社会对中国传统建筑文化和风格的重视,无疑是唤醒中国建筑界重新审视传统建筑理念的价值,唯有尊重历史传统、善用民族特色,将民族的风格文化与世界潮流有机地结合,才能令中国的建筑更具生命力.(A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱