〔港报社评〕急急启动弹劾,政治骚色彩浓--星岛日报2月29日

下任特首选举战火,烧到现任特首身上.曾荫权因为款待和租楼风波,要在其最後4个月的任期内,面对廉政公署调查,个别立法会议员急急提出启动弹劾程序,由於事件做骚味浓,相信最後成功机会极微.曾荫权任内乘搭过富商的私人飞机和游艇,又被指租住深圳豪宅涉及利益输送.社民连成员向廉政公署投诉,廉署按照一贯程序立案调查,特首清楚表明愿意配合.

中央把关防止滥用.”基本法”有规定启动弹劾特首的门槛和程序,门槛定得相当高,至少要有立法会四分一议员支持.程序亦定得相当严,要由终审法院首席法官率领独立委员会调查後,交报告予立法会,认为指控成立,才由议员投票是否弹劾,再把结果提交中央决定.机制定得如此严格,是要确保不会受到滥用而削弱施政.如果今次廉署查出曾荫权渎职,曾荫权又不肯辞职,或者有关渎职行为太恶劣及太隐蔽,不得不靠弹劾调查来找出真相,立法会启动机制,当然合情合理.若轻率动用或作为政治利器狙击特首,引发重大的政治後果,最後根本无法通过中央把关.

交接生乱,祸延市民.个别议员不待廉署调查结果,就急不及待启动弹劾机制,恍如未审先判,客观效果是在立法会9月选举前成功提高自己的曝光率.今年香港政府换届,特别需要平稳的环境以利交接.弹劾难启动,议员搞局为做骚,若导致施政混乱,公众要承担重大代价.选举战火光熊熊,有人加入放火行列,市民乐见有竞争选举的同时,也要提防玩火失控,影响社会稳定,祸延市民大众.(A05)