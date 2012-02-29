〔港报社评〕急急启动弹劾,政治骚色彩浓--星岛日报2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
下任特首选举战火,烧到现任特首身上.曾荫权因为款待和租楼风波,要在其最後4个月的任期内,面对廉政公署调查,个别立法会议员急急提出启动弹劾程序,由於事件做骚味浓,相信最後成功机会极微.曾荫权任内乘搭过富商的私人飞机和游艇,又被指租住深圳豪宅涉及利益输送.社民连成员向廉政公署投诉,廉署按照一贯程序立案调查,特首清楚表明愿意配合.
中央把关防止滥用.”基本法”有规定启动弹劾特首的门槛和程序,门槛定得相当高,至少要有立法会四分一议员支持.程序亦定得相当严,要由终审法院首席法官率领独立委员会调查後,交报告予立法会,认为指控成立,才由议员投票是否弹劾,再把结果提交中央决定.机制定得如此严格,是要确保不会受到滥用而削弱施政.如果今次廉署查出曾荫权渎职,曾荫权又不肯辞职,或者有关渎职行为太恶劣及太隐蔽,不得不靠弹劾调查来找出真相,立法会启动机制,当然合情合理.若轻率动用或作为政治利器狙击特首,引发重大的政治後果,最後根本无法通过中央把关.
交接生乱,祸延市民.个别议员不待廉署调查结果,就急不及待启动弹劾机制,恍如未审先判,客观效果是在立法会9月选举前成功提高自己的曝光率.今年香港政府换届,特别需要平稳的环境以利交接.弹劾难启动,议员搞局为做骚,若导致施政混乱,公众要承担重大代价.选举战火光熊熊,有人加入放火行列,市民乐见有竞争选举的同时,也要提防玩火失控,影响社会稳定,祸延市民大众.(A05)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱