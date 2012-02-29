〔港报社评〕不管黑料白料,能揭破权贵假面具的就是好料--明报2月29日

香港立法会主席曾钰成宣布不参选今日截止提名的特首选举,本来他参选与否,涉及个人主观、客观情况考虑,其他人只能尊重;不过,曾钰成透露考虑参选的10日心路历程,表示提出认真考虑参选後,立即有人放话要蒐集他的黑材料,使他经历了”选举文化较丑恶的一面”,这个说法,显示像曾钰成这样级数的政治人物,仍未有欲登特首大位,必须有接受最严格检查的心理准备.

权贵规行矩步廉洁奉公,何惧黑材料满天飞?至於香港特首曾荫权原本在等候任满荣休,但是被传媒揭发接受富豪款待,被质疑收受不当利益,事态之严重,乃香港近数十年仅见,廉政公署已经立案调查,指控是否成立,尚待廉署跟进,不过,以公务员收受利益守则而言,曾荫权的嫌疑,难以开脱,只是情节有多严重而已.传媒在此事,也发挥了应有的监察作用.

2月中旬以来,传媒分别对曾荫权、唐英年和梁振英的操守和诚信提出质疑,大多都有无可辩驳的事实佐证,对维护廉洁政府、监察权贵,有积极一面;不过,全国政协常委陈永棋表示,最近两周香港乌天黑地,黑材料满天飞,显示他以负面看待这些事态.老实说,若权贵都规行矩步,廉洁奉公,则怎会有黑材料?若黑材料属实,暴露了权贵的违法和不堪,起到端正政风的作用,则这些”黑材料”,何妨多有.总之,过去两周,香港新闻工作者的努力,监察了权贵,维护了公众利益,为香港新闻史写下辉煌一页.(A03)