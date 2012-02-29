〔港报社评〕不管黑料白料,能揭破权贵假面具的就是好料--明报2月29日

台湾已公布经济指标--2017/2/24
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
香港立法会主席曾钰成宣布不参选今日截止提名的特首选举,本来他参选与否,涉及个人主观、客观情况考虑,其他人只能尊重;不过,曾钰成透露考虑参选的10日心路历程,表示提出认真考虑参选後,立即有人放话要蒐集他的黑材料,使他经历了”选举文化较丑恶的一面”,这个说法,显示像曾钰成这样级数的政治人物,仍未有欲登特首大位,必须有接受最严格检查的心理准备.
权贵规行矩步廉洁奉公,何惧黑材料满天飞?至於香港特首曾荫权原本在等候任满荣休,但是被传媒揭发接受富豪款待,被质疑收受不当利益,事态之严重,乃香港近数十年仅见,廉政公署已经立案调查,指控是否成立,尚待廉署跟进,不过,以公务员收受利益守则而言,曾荫权的嫌疑,难以开脱,只是情节有多严重而已.传媒在此事,也发挥了应有的监察作用.
2月中旬以来,传媒分别对曾荫权、唐英年和梁振英的操守和诚信提出质疑,大多都有无可辩驳的事实佐证,对维护廉洁政府、监察权贵,有积极一面;不过,全国政协常委陈永棋表示,最近两周香港乌天黑地,黑材料满天飞,显示他以负面看待这些事态.老实说,若权贵都规行矩步,廉洁奉公,则怎会有黑材料?若黑材料属实,暴露了权贵的违法和不堪,起到端正政风的作用,则这些”黑材料”,何妨多有.总之,过去两周,香港新闻工作者的努力,监察了权贵,维护了公众利益,为香港新闻史写下辉煌一页.(A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M2货币总计数(y/y)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 2月20日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 2/24 0830 季调失业率 1月 -- 3.82% 2/24 1620 M2年增率 1月 -- +4.11% * 3月6日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 3/6 1620 外汇存底 2月 -- 4,365.89亿美元 3/7 0830 消费者物价指 2月 -- +2.25%
* 短率区间高位略见压力 * 明日月底最后交易日资金料偏松 * 短票及RP利率持平既有区间不变 记者 詹静宜 路透台北2月23日 - 台湾银行间短率周四区间高位略见压力。资金调度人员称，因应月 底连续假期，明日为2月底最后交易日且须累算五天积数，但因金融机构此前皆已避开资金 落点月底，致今日资金需求更形减弱，而银行间资金却渐转松，只能仰赖央行冲销过剩资金 。 他们表示，今天不仅票券商资金需求疲弱，连银行间也普遍多钱不缺资金，使得跨月拆 款交投明显转趋淡静，场上改以调度便宜月内短钱的需求为主，预期明日资金情势也是如此 宽松，加以明日央行定存单到期仅6亿台币，银行间资金去化更增添难度。 〞今天都没什交易，没需求降价也没用，下午只能仰赖老大。〞一位大型银行交易员说 。 另位大型银行交易员也称，虽然3月初有国际板债券大额交割的变数，但2月底连续假期 过后，银行间在旬底只剩三个交易日可调整帐上积数，料资金情势仍会持续偏松，不然旬底 最后交易日(3月3日)正好逢周五紧接着周末假期，下旬一开门将面临多钱