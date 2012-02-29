〔港报财经评论〕欧银买债"去欧化"--信报2月29日

欧银买债”去欧化” /习广思

至於要猜测市场去向,不同人用不同指标来做参考.恒指在成功补裂口後,立即见疲态进入反覆期,假如恒指有力向上到22,000点,在21,700-22,700点之间亦有一个小型蟹货区有待消化.相反,要为恒指找支持位的话,最新牛证重货区集中在20,800-21,100点区间,20天线刚好就在21,101点.10天线堡垒失守後,一个较为值得留意的参考指标是恒指250周线,即21,045点水平,确认跌穿这水平才担忧亦未算迟.大市进入业绩期,刚是热身阶段而已,大型内银及国企要在3月才放榜.之前提及业绩数字好坏是一回事,当中博弈在於期望与失望.友邦(1299.HK)股价连升三日,乃因其业绩在没太大期望下出现不错的增长,才惹来追买.对恒生(0011.HK)没大期望,但其下半年净息差有所扩阔,昨天股价急升5.12%.至於昨天公布业绩的新地(0016.HK),在众多大行看好下,交出一份平平稳稳的中期业绩,撇除物业重估後,基础溢利上升13%.

事实上,对公司来说,无惊无喜及平平稳稳或是”稳健”作风,但对股民来说,却是很没味的事情.没惊又没喜,最难炒作.玖龙纸业(2689.HK)前日刊出业绩,中期纯利按年下跌34%,毛利率由18%收窄至15.9%,负债比率创新高至115%,每项数据都是警号.纸业股是另一种”灾难股”,股价走势完全反映出这种”灾难”业绩,及至早阵子残股反弹,玖纸也有份.不过,公司股价昨天急升16.5%,收报6.83港元,收复250天线,连带理文造纸(2314.HK)、阳光纸业(2002.HK)分别升14.13%及17.27%.玖纸表示,旗下产品将会加价,管理层声言负债率见顶.”灾难股”在坏消息中上升,绝处逢生,而玖纸并非唯一.中国高速传动(0658.HK)早在上月,示范在坏消息中上升.早前思捷(0330.HK)股价在业绩後急升是一例,味千(0538.HK)盈警後股价回稳又是一例,早两日龙工(3339.HK)因寥寥几句的盈警急跌,假如管理层在业绩发布日能够给基金经理更多信心,随时又是”灾难股”逢生.业绩好坏的博弈绝对高难度,稳阵派固然是取盈利前景清晰的公司,但要博取更高短线回报,发掘”灾难股”是另一种做法.

本周股市三件事,汇控业绩及期指结算日,一负一正,今晚欧央行会公布放水规模,是另一项影响股市去向的关键因素.然而,无论市场失望而回抑或接受现实,即实际放水未如预期般大规模,哪个结果都好,央行放水难以回头.G20财长及央行行长墨西哥的会议中,大多数表态会增强欧洲的”防火墙”,即”欧洲稳定机制”,3月底将决定是否把ESM规模扩大至7,500亿欧罗,最终会否扩大视乎意大利债息有没有回升.事实上,去年12月的欧盟峰会後,欧洲决定以ESM来取代”欧洲金融稳定方案”,并会提早一年在今年6月运作,意味LTRO2後欧洲年中仍有水放.(B02)

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候高建澳元短仓 /苏子

道指自上周二触及13,000点心理关口阻力後,已有一星期时间在13,000点心理关口附近争持,仍未能有效突破此阻力关口.不过,道指却未因为在13,000点心理关口受阻而向下出现较深的调整市,连日来只在12,880-13,025点间横行窄幅争持,故基本上全无方向可言.其实道指自本月上旬成功突破去年5月的12,876点高位,创金融海啸後新高,理应有足够动力突破13,000点心理关口,不应在13,000点心理关口窄幅争持逾三周时间.道指如此不寻常的表现,对环球股市後市的走势开始感到有点担心起来,担心道指稍後若再乏力破关而上後,势必向下作出较深及较急的调整市.如稍後道指成功掉头下挫令道指在去年5月的12,876点及本周初的13,027点两个高位在日线图上形成一个重要见顶形态的话,料环球股市或会受累於美股的恶劣走势而同步下挫.至於道指後市则较大机会朝着12,000点心理关口迈进.

如环球股市回落令VIX指数得以大幅上升,相信目前饱受沽压的美元将会再次受到避险资金追捧而造好,并从而使一众主要非美元货币见顶回落.踏入2月份後,澳元兑美元便一直陷入窄幅横行、全无方向的闷局运行,而汇价主要在1.06-1.08间争持.若稍後美元一如所料般成功掉头回升,料已在高位水平横行争持近一个月的澳元兑美元将无可避免向下作出重大突破.20天保历加通道的1.0635底部支持收市,估计届时将有甚高机会进一步跌破1.06支持关口及本月1日所造的1.0564低位,随後将下试200天SMA的1.0405关键支持,一旦失守200天SMA支持,相信澳元兑美元的整体走势将会全面转弱,料後市将会朝着日线一目均衡图云雾区底部支持及去年12月29日的1.0041低位迈进.

留意日线一目均衡图云雾区底部支持,目前与汇价由去年10月24日的0.9386低位与11月25日的0.9663低位向上延伸的上升支持线支持位相若.因此,如稍後汇价一旦成功跌破一目均衡图云雾区底部支持,由於已同时跌破上述的上升支持线,故在技术上出现双重突破下,料进一步考验甚至跌破去年12月29日的1.0041低位的可能性极高.短线而言,澳元兑美元要在升越本月20日的1.0815高位後,可以迅即升逾突破2月份的1.0844高位,且在破位後可以成功高收,则汇价才可避免向下作出重大突破,否则策略上以候高建立澳元兑美元短仓有较高的赢面.(B09)