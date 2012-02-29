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货币新闻 | 2012年 2月 29日 星期三 09:36 BJT

〔香港股市〕开盘上扬0.4%,受金融股上涨提振

路透香港2月29日电---香港股市周三开盘在金融股的助力下上涨,恒生指数有望连续第三个月录得月度涨幅.

恒生指数.HSI开盘上扬0.35%至21,643.85点.恒生国企指数.HSCE扬升0.35%至11,802.25点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张涛

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